Gölbaşı'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden araç iş yeri gölgelik direğine çarptı

kaza yerinde yaşananlar:

Malatya istikametinden Gaziantep yönüne giden 27 V 7567 plakalı hafif ticari araç, sürücüsü Gürkan Aşık'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Gölbaşı ilçesi 1 Nisan Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerinin gölgelik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçta maddi hasar oluştu ve çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ile güvenlik ekiplerine bildirdi.

sağlık ekiplerinin müdahalesi:

Kaza yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı daha sonra ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesine sevk edildi.

soruşturma ve değerlendirme:

Kaza ile ilgili olarak yetkili birimler tarafından soruşturma başlatıldı. Olay yerinde yapılacak teknik inceleme ve görgü tespitleriyle kazanın nedeninin netleştirilmesi hedefleniyor.

ADIYAMAN'IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL, İŞ YERİNİN GÖLGELİĞİNE ÇARPTI.