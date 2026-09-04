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Gölbaşı'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden araç iş yeri gölgelik direğine çarptı

Gölbaşı 1 Nisan Bulvarı'nda 27 V 7567 plakalı hafif ticari araç iş yeri gölgelik direğine çarptı; sürücü yaralandı, ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 11:14

GÜNCELLEME: 04 Eylül 2026 - 11:18

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gölbaşı'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden araç iş yeri gölgelik direğine çarptı

kaza yerinde yaşananlar:

Malatya istikametinden Gaziantep yönüne giden 27 V 7567 plakalı hafif ticari araç, sürücüsü Gürkan Aşık'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Gölbaşı ilçesi 1 Nisan Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerinin gölgelik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçta maddi hasar oluştu ve çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ile güvenlik ekiplerine bildirdi.

sağlık ekiplerinin müdahalesi:

Kaza yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı daha sonra ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesine sevk edildi.

soruşturma ve değerlendirme:

Kaza ile ilgili olarak yetkili birimler tarafından soruşturma başlatıldı. Olay yerinde yapılacak teknik inceleme ve görgü tespitleriyle kazanın nedeninin netleştirilmesi hedefleniyor.

ADIYAMAN&#039;IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL, İŞ YERİNİN...

ADIYAMAN'IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL, İŞ YERİNİN GÖLGELİĞİNE ÇARPTI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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