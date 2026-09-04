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Yasak rampada gıda kamyonu bariyerleri yıkarak uçuruma yuvarlandı

Kocaeli'de yasak tabelasına rağmen İlimtepe rampasına giren gıda yüklü 41 TN 862 plakalı kamyon, bariyerleri kırıp şarampole yuvarlandı; sürücü yaralandı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 13:09

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yasak rampada gıda kamyonu bariyerleri yıkarak uçuruma yuvarlandı

Kocaeli'de şarampole yuvarlanan kamyon

Kocaeli’nin Körfez ilçesi Hacıosman Mahallesi'nde bulunan İlimtepe çıkış yolunda, dik ve tehlikeli rampada yeniden kaza yaşandı. Yolu ağır tonajlı araçların girişine kapatan uyarı işaretlerine rağmen yola giren gıda yüklü kamyon, kontrolden çıkarak bariyerleri kırdı ve şarampole yuvarlandı.

Meydana gelen hasar ve aracın durması:

41 TN 862 plakalı kamyonun düştüğü noktada bulunan bir baraka ve ağaç, aracın daha fazla aşağı sürüklenmesini engelledi. Olayda kamyonda bulunan sürücü, araç içinde sıkıştı.

Müdahale ve sağlık durumu:

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve daha sonra Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Güvenlik uyarısı:

Yetkililer, rampanın dik ve tehlikeli olması nedeniyle ağır tonajlı araçların girişinin yasak olduğunu belirten uyarı tabelalarına dikkat çekti; kazanın meydana geldiği noktada bu uyarıların olduğu kaydedildi.

Yasak yola giren kamyon şarampole uçtu: Sürücü yaralandı

Yasak yola giren kamyon şarampole uçtu: Sürücü yaralandı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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