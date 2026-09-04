alaşehir'de otomobil motosiklete arkadan çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

kaza ve yerinde ilk müdahale:

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Alaşehir-Salihli karayolu Piyadeler Mahallesi mevkiinde sabah saat 08.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Salihli istikametinden Alaşehir yönüne seyir hâlindeki 16 AHS 912 plakalı otomobili kullanan B.Y. (42), önünde aynı yönde ilerleyen motosiklet sürücüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.

kazada yaşamını yitiren ve yaralananlar:

Meydana gelen çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü Yusuf Bilgiç (50) olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobilde sürücü B.Y., araç içindeki eşi S.Y. (39) ve 1 aylık bebekleri S.S.Y. hafif şekilde yaralandı. Motosikletin plakasının 34 BAR 114 olduğu belirtildi.

müdahale ve soruşturma:

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı aileye olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden Yusuf Bilgiç'in özel bir firmada güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilirken, cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazıyla ilgili soruşturma başlattı.

MANİSA'NIN ALAŞEHİR İLÇESİNDE BİR OTOMOBİLİN AYNI YÖNDE SEYREDEN MOTOSİKLETE ARKADAN ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA, 1 KİŞİ ÖLDÜ 1'İ BEBEK 3 KİŞİ DE YARALANDI.