İstanbul'da avukatlık bürolarına operasyon: yasa dışı panellere ilişkin 31 adreste arama

Operasyonun kapsamı ve tespitler:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, vatandaşların kişisel verilerinin hukuka aykırı şekilde temin edilmesine ve sorgulanmasına imkan sağladığı değerlendirilen 'HukukBİS', 'AsistBİS' ve benzeri sistemlere yönelik bulgular üzerine çalışma başlatıldı. Önceki incelemelerde şüpheliler Barış Sakızlı, Abdurrahman Kayseri ve firari Zafer Çam'a ait dijital materyaller üzerinde teknik analiz gerçekleştirildi.

Bu analizlerde, İstanbul’da faaliyet gösteren çok sayıda avukatlık bürosuna ait olduğu değerlendirilen panel erişim kayıtları, kullanıcı bilgileri, Google Authenticator doğrulama kodları, AnyDesk ve TeamViewer gibi uzaktan erişim izleri, kişisel veriye ilişkin sorgu çıktıları ile toplu Word ve Excel dosyaları ve panel kullanımına ilişkin yazışmalar tespit edildi.

Panel kurulum ve yönetimine ilişkin bulgular:

İncelemelerde söz konusu sistemlerin bazı avukatlık bürolarının bilgisayarlarına uzaktan erişim programları aracılığıyla kurulduğu, sisteme girişlerde doğrulama uygulamalarının kullanıldığı ve kullanıcı hesaplarının büro içerisinden aktif şekilde yönetildiğine ilişkin bulgular elde edildi. Soruşturma dosyasında bu bağlantılara dair teknik izler ve erişim kayıtları delil niteliği taşıyor.

Modüller ve erişilen veri türleri:

Teknik inceleme, panel sistemlerinde vatandaş arama, kimlik sorgulama, aile sorgulama, yerleşim yeri sorgulama, SGK kayıt sorgulama, çalışan sorgulama, GSM bilgisinden kişi sorgulama, kimlik bilgisinden telefon sorgulama, tapu kayıt sorgulama, mükellef sorgulama ile ada-parsel sorgulama gibi kişisel ve özel nitelikteki bilgi başlıklarına erişim sağlayan modüllerin bulunduğunu gösterdi. Bu modüller çerçevesinde elde edilen veri çıktıları soruşturmanın merkezindeki deliller arasında yer aldı.

Mali bağlantı ve aracı hesap incelemeleri:

Soruşturma kapsamında, panel sistemlerinin satışı, kurulumu veya erişiminin sağlanmasıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen şahıslar ve sistemin kullanım veya erişim ücretlerinin aktarımında aracı olduğu düşünülen banka hesapları da mercek altına alındı. Buna göre Fatih Aslan, Muhammed Sefa Bircan, Talha Çorapçıoğlu, Kaya Aslan, Kurtuluş Hüneroğlu ve Ali Çorapçıoğlu adına kayıtlı hesaplara gerçekleştirildiği değerlendirilen para transferlerinin yönü, miktarı, açıklamaları ve sıklığı delil olarak inceleniyor.

Arama, el koyma ve hukuki çerçeve:

İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla İstanbul genelinde faaliyet gösteren 31 avukatlık bürosunda arama, el koyma ve dijital inceleme yapılmasına hükmedildi. Aramalar eş zamanlı olarak gerçekleştirildi; bilgisayar, dizüstü bilgisayar, cep telefonu, hard disk, harici disk, USB bellek gibi dijital materyaller incelenecek, mümkünse yerinde imajları alınacak, teknik olarak mümkün değilse mühürlenip el konulacak.

Ayrıca panel hizmeti karşılığında gerçekleştirildiği değerlendirilen para transferlerine ilişkin muhasebe kayıtları ve dijital mali veriler de el koyma ve incelemeye dahil edildi. Soruşturma, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme", "devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme" ve Siber Güvenlik Kanunu’na muhalefet suçları kapsamında yürütülüyor.

İncelemeler ve sonraki adımlar:

Başsavcılığın elde ettiği dijital materyaller, para hareketleri, panel erişim kayıtları ve diğer delillerin ayrıntılı incelenmesine devam ediliyor. İncelemenin teknik boyutları tamamlandıkça soruşturma dosyasına yeni tespitlerin ekleneceği, elde edilen deliller doğrultusunda adli ve idari süreçlerin sürdürüleceği bildirildi.

İstanbul’da 31 avukatlık bürosuna yasa dışı panel operasyonu: Arama ve el koyma kararı