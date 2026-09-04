Bayburt'ta silah operasyonu: 3 şüpheli yakalandı, 94 fişek ele geçirildi

Bayburt'ta düzenlenen operasyon

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonlarda üç şüpheli yakalandı. Şüpheliler M.Ü., E.A. ve D.A. olarak tespit edildi ve haklarında 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun' kapsamında adli tahkikat başlatıldı.

ele geçirilen malzemeler:

Operasyonlarda 1 tabanca, 2 şarjör ve 94 fişek ele geçirildi.

emniyetin açıklaması:

İl Emniyet Müdürlüğünün yaptığı açıklamada, halk sağlığını tehdit eden, vergi kaybına yol açan ve haksız kazanç sağlayan suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Açıklamada ayrıca vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye atan faaliyetlere karşı etkin denetimlerin devam edeceği ifade edildi.

BAYBURT’TA 3 ŞÜPHELİNİN YAKALANDIĞI OPERASYONLARDA TABANCA VE 94 FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ