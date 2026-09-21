Gölbaşı'nda makas atan sürücüye 90 bin lira idari para cezası

Gölbaşı'nda makas atan araç durduruldu

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, 20 Eylül 2026 günü saat 16.40 sıralarında Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı'nda trafiği tehlikeye düşürecek şekilde art arda şerit değiştirerek makas atan araç, Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alınıp durduruldu.

uygulanan işlem ve ceza:

Araç sürücüsü A.C. hakkında, Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-G maddesi kapsamında işlem yapıldı. Sürücüye aynı maddeden 90.000 lira idari para cezası uygulanırken, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu ve araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.

emniyetin denetimleri ve vurgusu:

Ankara Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülere yönelik denetim ve çalışmalara kararlılıkla devam ettiklerini bildirdi. Yetkililer, tehlikeli şerit değişiklikleri ve makas atmanın hem sürücü hem de diğer yol kullanıcıları için ciddi risk oluşturduğunu vurguladı.

Trafikte makas atan sürücüye 90 bin lira ceza