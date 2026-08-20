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İzmir'de merdiven altı tesiste 11,2 milyon lira değerinde kaçak kas geliştirici ilaç baskını

İzmir polisi, Karabağlar ve Buca'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 92 bin 604 adet steroid içerikli ilaç ve üretim malzemesi ele geçirdi.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 16:09

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EDİTÖR: Burcu Kaya

İzmir'de merdiven altı tesiste 11,2 milyon lira değerinde kaçak kas geliştirici ilaç baskını

Operasyonun ayrıntıları:

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı steroid etken madde içeren ilaçların ticaretini ve sevkiyatını engellemek için geniş çaplı bir soruşturma yürüttü. Yapılan teknik takipler sonucunda, yasa dışı yollarla temin edilen ve merdiven altı tesislerde ambalajlanarak piyasaya sürülmeye hazırlanan sahte ilaçların izine rastlandı. Baskınlar Karabağlar ve Buca ilçelerindeki tespit edilen adreslere eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Adres ve arama kapsamı:

Operasyonda toplam 8 ikamet, 1 depo, 1 iş yeri ve 2 araçta detaylı aramalar yapıldı. Ekipler, üretim ve paketleme için kullanılan çok sayıda malzeme ile birlikte sahte ambalajlanmış ürünlere ulaştı.

Ele geçirilen malzemeler ve şüpheliler:

Detaylı arama ve sayımlarda piyasa değeri yaklaşık 11 milyon 248 bin Türk lirası olarak değerlendirilen 92 bin 604 adet steroid etken madde içeren hap ve flakon ile 15 bin adet etiket ve şişe gibi imalat malzemesi ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Halk sağlığı ve soruşturmanın seyri:

Emniyet kaynakları, merdiven altı koşullarda üretilen ve izlenebilirliği olmayan bu tür kaçak ürünlerin tüketiciler için ciddi sağlık riskleri barındırdığını belirtti. Olayla ilgili adli ve idari işlemler İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda sürdürülüyor.

İZMİR&#039;DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN GÜMRÜK KAÇAĞI STEROİD ETKEN MADDELİ İLAÇLARA YÖNELİK DÜZENLENEN...

İZMİR'DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN GÜMRÜK KAÇAĞI STEROİD ETKEN MADDELİ İLAÇLARA YÖNELİK DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONLARDA, PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 11 MİLYON 248 BİN LİRA OLAN BİNLERCE KAÇAK İLAÇ VE ÜRETİM MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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