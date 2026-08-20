Gazze’de enkazlardan çıkarılan 50 kişi için ağıt ve uluslararası çağrı

Gazze’de toplu cenaze töreni

Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında hayatını kaybeden ve geçtiğimiz haftalarda enkazlardan çıkarılan 19’u çocuk, toplam 50 kişi için toplu cenaze töreni düzenlendi. Filistin bayraklarına sarılı cenazeler Şifa Hastanesi önünde toplandı ve törene katılanlar, ölenlerin hesabının sorulması için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

hangi ailelere ait cenazeler:

Cenazelerin, Aralık 2023’te Gazze kentine düzenlenen saldırılarda hayatını kaybeden El-Sevafiri, El-Batnici, Kerem, El-Af, Haraz ve Arakik ailelerinin üyelerine ait olduğu açıklandı. Törenin ardından cenazeler, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi’nde bulunan Baptist Mezarlığına defnedildi.

sivil savunma çalışmaları ve enkaz altındaki cenazeler:

Gazze’de enkaz altındaki cenazelerin çıkarılmasına yönelik çalışmalar Gazze Sivil Savunma ekiplerinin 19 Temmuz’da başlattığı projenin ikinci aşaması kapsamında sürdürülüyor. Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Bassal, tören sırasında yaptığı açıklamada, ekiplerin hâlâ çok sayıda cenazeye ulaşamadığını ve Şerid genelinde yaklaşık 8 bin kişinin cenazesinin enkaz altında bulunduğunun tahmin edildiğini söyledi.

Bassal, ağır iş makinelerinin yetersizliğine ve bu ekipmanların büyük bölümünün İsrail ordusu tarafından imha edilmiş olmasına işaret ederek, bunun cenazelere ulaşma ve çıkarma çalışmalarını engellediğini vurguladı.

can kaybı ve yaralı verileri:

Resmi verilere göre, İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim 2025 tarihinde yürürlüğe giren ateşkesten bu yana Gazze Şeridi’nde 1.283 kişi hayatını kaybetti, 4.248 kişi yaralandı. İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ise toplam can kaybı 73.417ye, yaralı sayısı 174.360a ulaştı.

Törene katılanlar, enkazlardan çıkarılan cenazelerin sayısının artmasının ardından, uluslararası kurumların ve devletlerin olaya müdahalesi ve sorumluların hesap vermesi yönünde taleplerini yineledi.

GAZZE’DE ENKAZLARDAN CANSIZ BEDENLERİ ÇIKARILAN 19’U ÇOCUK 50 KİŞİ İÇİN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ