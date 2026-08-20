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Muğla'da 5G altyapısının yangınla mücadele potansiyeli masaya yatırıldı

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nde 5G teknolojilerinin orman yangınlarıyla mücadelede haberleşme ve koordinasyonu güçlendirme potansiyeli ele alındı.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 16:08

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EDİTÖR: Taylan Polat

Muğla'da 5G altyapısının yangınla mücadele potansiyeli masaya yatırıldı

toplantının katılımcıları:

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısına Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, Bölge Müdür Yardımcısı Özgür Cılız, Orman Yangınları ile Mücadele Şube Müdürü Fedai Erdemli ile Yangın Harekât Merkezi ve elektronik haberleşme birimlerinden teknik personel katıldı.

ele alınan konular:

Toplantıda Turkcell Teknik Alt Yapı Bölge Müdürü Ziya Gümüş ve Turkcell Bölge Planlama Sorumlusu Mustafa Akdal tarafından katılımcılara 5G teknolojileri hakkında bilgi verildi. Sunumlarda mevcut haberleşme altyapısının durumu ile 5G'nin sahadaki kullanım olanakları değerlendirildi.

değerlendirilen katkılar:

Görüş alışverişinde, 5G'nin yangınla mücadelede etkin ve kesintisiz haberleşme sağlayarak ekipler arasındaki koordinasyonu güçlendirebileceği vurgulandı. Ayrıca iletişim altyapısının geliştirilmesi ve haberleşme imkânlarının daha etkin hale getirilmesine yönelik ihtiyaçlar ele alındı.

Toplantıda öne çıkan değerlendirme, gelişen haberleşme teknolojilerinin operasyonel kapasiteyi ve müdahale süreçlerindeki koordinasyonu artırabileceği yönünde oldu.

MUĞLA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDE DÜZENLENEN TOPLANTIYA, MUĞLA ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜ MUSTAFA ÜLKÜDÜR...

MUĞLA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDE DÜZENLENEN TOPLANTIYA, MUĞLA ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜ MUSTAFA ÜLKÜDÜR, BÖLGE MÜDÜR YARDIMCISI ÖZGÜR CILIZ, ORMAN YANGINLARI İLE MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRÜ FEDAİ ERDEMLİ VE TEKNİK PERSONEL KATILDI.

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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