mskü 2026-yks yerleştirmelerinde yüksek doluluk oranıyla öne çıktı

MSKÜ 2026-YKS yerleştirme sonuçlarıyla dikkat çekti

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan 2026-YKS yerleştirme sonuçlarına göre Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), yerleşen öğrenci sayısı ve doluluk oranlarıyla en çok tercih edilen üniversiteler arasında yer aldı. Özel yetenek sınav sonuçları hariç olmak üzere üniversiteye toplam 6.720 öğrenci yerleşti.

yerleştirme verileri:

Lisans programlarına 3.404, önlisans programlarına ise 3.316 öğrenci yerleşti. MSKÜ, bu yerleştirmeler sonucunda yüzde 99,45 doluluk oranına ulaştı. Eğitim Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi için düzenlenen özel yetenek sınavlarının süreçleri devam ediyor; bu fakültelere ilişkin sonuçlar önümüzdeki günlerde ilan edilecek.

üniversitenin profil ve öğrenciye mesajı:

MSKÜ, çağın gerekliliklerine göre gelişimi hedefleyen, yenilikçi ve uluslararası ilişkilerini güçlü tutan bir yapıyla tanımlanıyor. Kurum, öğrenci odaklı hizmet anlayışı ve çeşitli kampüs imkânlarıyla öne çıkıyor.

Rektör Prof. Dr. Turhan Kaçar yeni kayıt hakkı kazanan öğrencilere hitaben, YKS sonuçlarının öğrenciler için bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekti ve şu ifadeleri kullandı: Hayatınızın önemli dönüm noktalarından birine ulaştınız. Gösterdiğiniz emek ve azmin karşılığında bugün Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ailesine katılıyorsunuz. Hepinizi gönülden kutluyorum. Öğrenci memnuniyetinin en yüksek olduğu üniversiteler arasında yer alan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi; sizlere nitelikli eğitimiyle kendinizi geliştirebileceğiniz, unutulmaz dostluklar kurabileceğiniz ve güzel hatıralar biriktireceğiniz bir yuva olacak. Öğrenci dostu şehrimiz Muğla’nın merkezinden ilçelerimize uzanan yerleşkelerimizde, sizleri farklı imkânlara ve zengin bir üniversite yaşamıyla buluşturmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.

akademik takvim:

MSKÜ akademik takvimine göre dersler 14 Eylül 2026 tarihinde başlayacak. Yeni kayıt yaptıran öğrenciler, yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt süreçleri ve başlayacak eğitim dönemiyle ilgili bilgilendirmeleri üniversitenin resmi kanallarından takip edebilirler.

MSKÜ, 2026-YKS’DE ÖĞRENCİLERİN TERCİHİ OLDU: YÜZDE 99,45 DOLULUK