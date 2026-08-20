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Gaziantep'te tören sırasında ahşap dekorasyonun çökmesi 7 kişiyi yaraladı

Gaziantep'te Kamil Ocak Kapalı Spor Salonu'ndaki kapanış töreninde iki tribün arasındaki ahşap dekorasyon düştü; 7 kişi hafif yaralandı, müdahale edildi.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 16:18

GÜNCELLEME: 20 Ağustos 2026 - 16:27

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gaziantep'te tören sırasında ahşap dekorasyonun çökmesi 7 kişiyi yaraladı

Gaziantep'te tören sırasında ahşap dekorasyonun çökmesi 7 kişiyi yaraladı

Gaziantep'te düzenlenen yaz spor okulları kapanış töreninde, tribünler arasına yerleştirilen ahşap dekorasyonun düşmesi sonucu yaralanmalar yaşandı. Olay, Şehitkamil ilçesi Mücahitler Mahallesi'ndeki Kamil Ocak Kapalı Spor Salonu'nda meydana geldi.

olayın gidişatı:

İddiaya göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen program sırasında iki tribün arasında bulunan ahşap dekorasyon bir anda alt tribündekilerin üzerine düştü. Olayın ardından salonda kısa süreli panik oluşurken, çevredeki görevli ve izleyiciler duruma müdahale etti.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine salona çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, üzerlerine ahşap parçalar düşen 7 kişiyi ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırarak tedaviye aldı. Yetkililer, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, organizasyonun programı kaldığı yerden devam etti. Yetkililer hem fiziksel güvenlik önlemlerini hem de kullanılan dekorasyon malzemelerinin sağlamlığını incelemeye aldı.

GAZİANTEP’TE KAPALI SPOR SALONUNDA YAPILAN YAZ OKULLARI KAPANIŞ TÖRENİ SIRASINDA İKİ TRİBÜN...

GAZİANTEP’TE KAPALI SPOR SALONUNDA YAPILAN YAZ OKULLARI KAPANIŞ TÖRENİ SIRASINDA İKİ TRİBÜN ARASINDAKİ AHŞAP DEKORASYON ALT TRİBÜNDEKİLERİN ÜZERİNE DÜŞTÜ, 7 KİŞİ HAFİF YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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