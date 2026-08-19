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Tezmen: şeffaf düzenlemeler fon ekosistemini güçlendirir

Tera Holding Başkanı Emre Tezmen, SPK'nın önümüzdeki hafta açıklayacağı fon mevzuatı çalışmalarını yatırımcı güveni ve uluslararası uyum açısından desteklediğini belirtti.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 16:48

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Tezmen: şeffaf düzenlemeler fon ekosistemini güçlendirir

Emre Tezmen'den SPK'nın fon mevzuatı çalışmasına destek

Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) fon mevzuatına ilişkin yürüttüğü çalışmaları yatırım ortamının olgunlaşması açısından önemli bulduğunu açıkladı. Tezmen, düzenleyici çerçeveye yapılan müdahalelerin yalnızca yeni ürünlerin ortaya çıkmasını sağlamadığını, aynı zamanda piyasaların sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde büyümesi için gerekli güven ortamını oluşturduğunu vurguladı.

tezmen'in değerlendirmesi:

SPK'nın düzenlemeleri somut bir takvime bağlayıp kamuoyuyla paylaşmasının kritik olduğunu söyleyen Tezmen, yatırımcı güveninin tesadüfi söylemlerle değil, şeffaf ve öngörülebilir adımlarla inşa edilebileceğini ifade etti. Tezmen, konuyu şu sözlerle özetledi: "Yatırımcı güveni istikrarlı ve zamanında atılan adımlarla inşa edilir". Bu yaklaşımın, fon ekosisteminin hem iç hem de dış yatırımcılar nezdinde istikrar kazanmasına yardımcı olacağını belirtti.

düzenleyici çerçevenin önemi:

Tezmen, fon piyasasının gelişiminin sadece ürün çeşitliliğiyle sınırlı kalmaması gerektiğini, ürünlerin işleyişini açık ve öngörülebilir kılan düzenlemelerin de eşdeğer derecede önemli olduğunu söyledi. Şeffaf, öngörülebilir ve uluslararası standartlarla uyumlu bir düzenleyici yapı, piyasaların derinleşmesini ve Türkiye'nin sermaye piyasalarının rekabet gücünün artmasını sağlayacak temel unsurlar arasında yer alıyor.

Tezmen ayrıca, SPK'nın önümüzdeki hafta açıklanması beklenen düzenlemesini hem sektör hem de yatırımcılar açısından yakından takip edeceklerini belirtti ve çalışmaya katkı sağlayanlara teşekkür etti. Konuşmasında, "Ülkemizdeki sermaye piyasası mevzuatını, dünyanın gelişmiş sermaye piyasalarındaki standartlarla daha da uyumlu hale getirmeyi amaçlayan girişimleri önemsiyor ve destekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Sonuç olarak Tezmen, mevzuatın şeffaflığı ve uluslararası uyumunun yatırımcı güvenini güçlendirerek fon ekosisteminin sürdürülebilir büyümesine zemin hazırlayacağını vurguladı. Tera Holding, SPK'nın adımlarını takip edeceğini ve gerekli katkıyı sağlamaya hazır olduğunu açıkladı.

TERA HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMRE TEZMEN

TERA HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMRE TEZMEN

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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