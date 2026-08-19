YKS sonrası aile tutumu belirleyici: kaygıyı çocuğa yansıtmayın

YKS yerleştirme sonuçları ve uzman uyarısı:

2026 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler ve aileleri yeni bir değerlendirme sürecine girdi. Uzmanlar, özellikle istediği sonucu alamayan öğrencilerin üzerindeki baskının artırılmaması gerektiğini belirterek, ailelerin kendi stres ve kaygılarını çocuklara yansıtmamalarını vurguluyor. Uzmanlar, alınan sonucun bir öğrencinin tüm geleceğini tek başına belirlemediğini hatırlatıyor.

kaygı ve öğrenme ilişkisi:

Uzman Psikolog Umut Durmaz, sınav sürecinde yaşanan kaygının öğrenmeyi olumsuz etkilediğine dikkat çekiyor. Durmaz, "Sınavda karşı taraf tarafından sınandığınızda bir kaygı oluşuyor. Bu durumda öğrenme kısıtlanıyor. Biz ne kadar kaygıdan uzak kalabilirsek, duygularımızı kontrol edebilirsek başarılı olabilme şansımız yüksek olur. Kaygı ile öğrenme arasındaki ilişkide kaygı olduğunda öğrenme düşüyor. En başta duygumuzu bilmeliyiz. Duygularımızı kabul edersek onları daha iyi yönetebiliriz" ifadelerini kullandı. Uzman, duyguların tanınması ve kabulünün yönetim için ilk adım olduğunu belirtiyor.

ebeveyn davranışlarının önemi:

Durmaz ayrıca sınavların "ebeveynlerin sınavı" olmadığını vurguluyor: "Sınavlar ebeveynlerin sınavı değil. Bu çocukların sınavı. Sınav, çocukların başarısını belirleyecek tek unsur değil." Ailelerin sakin kalmasının öğrencinin ruhsal durumunu olumlu etkilediğini belirten Durmaz, "Çocuklar ebeveynlerdeki duyguyu hissediyor. Ebeveynler sakin kalabilirse çocuklar da sakin kalabilir" dedi. Ayrıca ailelerin çocuklarını diğer öğrencilerle kıyaslamaması gerektiğini ve kıyaslamanın çocukların ruh sağlığına zarar verdiğini ifade etti. Durmaz, ailelerin bu dönemde çocuklarına destek olarak mevcut seçenekleri birlikte değerlendirmelerini öneriyor.

Özetle, uzmanlar 2026 YKS sonuçlarının ardından aileleri kaygılarını yönetmeye, çocukları kıyaslamaktan kaçınmaya ve sonuçları bir son değil, birlikte planlanacak bir adım olarak görmeye çağırıyor.

UZMAN PSİKOLOG UMUT DURMAZ