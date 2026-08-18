Görüntüler ortaya çıktı: Şahinbey'de milletvekili Melih Meriç'in bıçaklandığı anlar

olayın görüntüleri:

Ortaya çıkan güvenlik kamerası kayıtları, Yeni Parti Gaziantep milletvekili Melih Meriç ile iddialara göre CHP Oğuzeli eski ilçe başkanı S.A.K. arasındaki tartışma ve ardından gelişen saldırıyı kayda aldı. Olayın, Şahinbey ilçesi İbni Sina Mahallesi sınırları içinde gerçekleştiği görüntülerde net olarak görülüyor.

Kayıtlarda, tarafların önce sözlü tartıştığı, daha sonra tekme tokat bir kavga yaşandığı ve kavga sırasında Meriç’in bıçaklandığı anlar yer alıyor. Görüntüler saldırının ani geliştiğini ve kısa süre içinde fiziksel şiddete dönüştüğünü ortaya koyuyor.

saldırı sonrası müdahale ve tedavi:

Olay yerinde yaralanan Melih Meriç, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hastanede ameliyata alındığı öğrenilen Meriç’in tedavi süreciyle ilgili resmi kurumlar tarafından yapılacak açıklamalar bekleniyor.

Görüntüler, olayın aydınlatılmasına yardımcı olabilecek delil niteliği taşırken, saldırının nedeni ve olay sonrası adli sürece ilişkin bilgiler henüz netleşmedi. Kamere kayıtlarının değerlendirilmesi ve olay yerindeki diğer deliller, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında önem taşıyacak.

MİLLETVEKİLİ MELİH MERİÇ’İN BIÇAKLANMA ANI KAMERADA