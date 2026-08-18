Kartal 6 değişiklikle Lyon sınavına farklı bir 11 ile çıktı

kartal 6 değişiklikle Lyon karşısına çıktı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında evinde karşılaştıkları Fransa temsilcisi Lyon karşılaşması için Süper Lig’de Gençlerbirliği’ne göre kadroda önemli bir rotasyona gitti. Kartal, geçen lig maçının 11’inden toplam 6 değişiklik yaparak sahaya çıktı.

maça çıkan 11 ve rotasyon:

Müsabaka, kalede Ederson ile başlarken savunma ve orta sahada da isimler değişti. Fenerbahçe’nin sahaya çıkan 11’i şu şekilde oldu: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake, Archie Brown, Matteo Guendouzi, N’Golo Kante, Mason Greenwood, Talisca, Kerem Aktürkoğlu ve Vedat Muriqi.

Kartal, Gençlerbirliği maçında forma giyen Mert Müldür, Levent Mercan, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın yerine sırasıyla Nelson Semedo, Archie Brown, N’Golo Kanté, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu ve Vedat Muriqi tercihlerinde bulundu.

vedat muriqi ve ederson'un durumu:

Takıma yeniden katılan Vedat Muriqi, bu sezon bir resmi maçta ilk kez 11’de görevlendirildi. Yaz kampındaki sakatlığın ardından Sturm Graz maçında forma giymiş ve Gençlerbirliği karşılaşmasında 30 dakika oynamıştı; Lyon maçıyla birlikte ilk 11’e döndü.

Kaleyi devralan Ederson ise bu sezon sarı-lacivertli formayla ilk kez kaleyi korudu. Geçen sezon toplam 36 maçta takımı savunan Brezilyalı file bekçisi, 2026 Dünya Kupası nedeniyle takıma geç katılmış ve hafif bir sakatlığı atlatmıştı; Kartal onu Lyon maçında ilk tercihi olarak sahaya sürdü.

yedek kulübesi ve lukaku:

Fenerbahçe yedeklerinde Tarık Çetin, Kuzey Sapaz, İsmail Yüksek, Romelu Lukaku, Marco Asensio, Yiğit Efe Demir, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Dorgeles Nene ve Oğuz Aydın yer aldı. Napoli’den transfer edilen Romelu Lukaku, bu mücadelede ilk kez kadroya dahil edildi ancak yedek kulübesinde başladı.

Kartal’ın yaptığı değişiklikler, hem savunma hattında hem de hücum tercihlerinde farklı dinamizm arayışını gösteriyor; özellikle orta sahada N’Golo Kanté gibi deneyimli bir ismin oyuna katkısı öne çıkıyor.

kadıköyde atmosfer:

Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Lyon maçı öncesi biletlerin tamamının satıldığı ve tribünlerin kapalı gişe dolduğu belirtildi. Taraftarlar için hazırlanan koreografi sahaya yansıtıldı, resmi duyurularla tribünler erken saatlerde doldu ve oyuncular seremoni öncesi tribünlere çağrılarak destek aldı. İlk düdükle birlikte de destek yoğun şekilde sürdü.

İsmail Kartal’ın 6 değişiklikle kurduğu 11, hem sezon içi dengeyi koruma hem de Şampiyonlar Ligi sınavında farklı bir plan uygulama niyetini yansıtıyor; maçın ilerleyen dakikalarında yapılacak hamleler sonucu belirleyecek gibi görünüyor.

FENERBAHÇE MÜCADELEYE; EDERSON, NELSON SEMEDO, MİLAN SKRİNİAR, NATHAN AKE, ARCHİE BROWN, MATTEO GUENDOUZİ, N'GOLO KANTE, MASON GREENWOOD, TALİSCA, KEREM AKTÜRKOĞLU VE VEDAT MURİQİ 11'İ İLE BAŞLADI.