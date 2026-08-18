Polisten kaçarken akrabasına çarpan genç sürücü iki kişiyi yaraladı

Olayın gelişimi:

Bartın'ın Karaköy Mahallesi Zeybekler Sokak'ta uygulama yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan 17 yaşındaki B.N. idaresindeki 74 AAV 677 plakalı otomobil, çıkmaz sokağa girerek evinin önünde bulunan 16 yaşındaki E.Z.'ye çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle aracın ön camı patlarken, çıkan ses üzerine evden çıkan yakınları ve çevredekiler olay yerine geldi. Kazada E.Z. ağır yaralanırken, sürücü B.N. hafif yaralandı; her ikisi de olay yerinden başka bir araçla özel hastaneye götürüldü.

Soruşturma ve müdahale:

Kaçan aracı çıkmaz sokakta bulan trafik ekipleri, olay yerinde kan izleri görünce takviye ekip istedi. Bölgeye çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Yapılan ilk tespitlerde sürücünün ehliyetinin bulunmadığı ve çarpılan kişinin sürücünün yakını olduğu belirlendi.

İlk müdahalenin ardından sürücü B.N. ifadesi alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülürken, araç çekici yardımıyla Yediemin otoparkı'na çekildi. Yetkililer, yaralı E.Z.'nin hayati tehlikesinin sürdüğünü bildirdi.

BARTIN'DA POLİSTEN KAÇAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ, GİRDİĞİ ARA SOKAKTAKİ EVİNİN ÖNÜNDE BULUNAN BİR YAKININA ÇARPTI. OLAYDA SÜRÜCÜ VE ÇARPTIĞI YAKINI YARALANDI.