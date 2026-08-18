Dolar 47,9240 +0,00%
Euro 55,5100 -0,01%
Bist 14.127,98 -0,03%
Altın Gram 6.772,39 -0,57%
EUR/USD 1,1578 +0,01%
Brent Petrol 91,67 +0,71%
--°

Polisten kaçarken akrabasına çarpan genç sürücü iki kişiyi yaraladı

Bartın'da polisten kaçan ehliyetsiz 17 yaşındaki sürücü çıkmaz sokakta akrabasına çarparak iki kişiyi yaraladı; yaralılardan birinin durumu ağır.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 22:33

GÜNCELLEME: 18 Ağustos 2026 - 22:37

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Polisten kaçarken akrabasına çarpan genç sürücü iki kişiyi yaraladı

Olayın gelişimi:

Bartın'ın Karaköy Mahallesi Zeybekler Sokak'ta uygulama yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan 17 yaşındaki B.N. idaresindeki 74 AAV 677 plakalı otomobil, çıkmaz sokağa girerek evinin önünde bulunan 16 yaşındaki E.Z.'ye çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle aracın ön camı patlarken, çıkan ses üzerine evden çıkan yakınları ve çevredekiler olay yerine geldi. Kazada E.Z. ağır yaralanırken, sürücü B.N. hafif yaralandı; her ikisi de olay yerinden başka bir araçla özel hastaneye götürüldü.

Soruşturma ve müdahale:

Kaçan aracı çıkmaz sokakta bulan trafik ekipleri, olay yerinde kan izleri görünce takviye ekip istedi. Bölgeye çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Yapılan ilk tespitlerde sürücünün ehliyetinin bulunmadığı ve çarpılan kişinin sürücünün yakını olduğu belirlendi.

İlk müdahalenin ardından sürücü B.N. ifadesi alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülürken, araç çekici yardımıyla Yediemin otoparkı'na çekildi. Yetkililer, yaralı E.Z.'nin hayati tehlikesinin sürdüğünü bildirdi.

BARTIN&#039;DA POLİSTEN KAÇAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ, GİRDİĞİ ARA SOKAKTAKİ EVİNİN ÖNÜNDE BULUNAN BİR...

BARTIN'DA POLİSTEN KAÇAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ, GİRDİĞİ ARA SOKAKTAKİ EVİNİN ÖNÜNDE BULUNAN BİR YAKININA ÇARPTI. OLAYDA SÜRÜCÜ VE ÇARPTIĞI YAKINI YARALANDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ameliyatı sonrası birlik çağrısı: Yeni Parti Gaziantep il başkanı Güngen'den açı...
images

Validen açıklama: Arsin'deki insansız hava aracının menşei araştırılıyor
images

Kota ve satış sınırlamaları tartışması: Lüleburgaz'da nişasta bazlı şeker tesisi...
images

Gaziantep'te milletvekiline saldırı: zanlı aranıyor, durum stabil

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Büyükçekmece'de otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, bir yolcu sıkıştı

Taşköprü'de kavşak çarpışmasında bir çift yaşamını yitirdi

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Çankırı-Ankara yolunda çarpışma: araçlar hasar gördü, herkes yara almadan kurtuldu

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası