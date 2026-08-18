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Bakanlık yalanlaması: bütçeden vakıf ve derneklere 1,1 milyar aktarıldı iddiası asılsız

MEBDMM, Sözcü'nün 18 Ağustos 2026 haberindeki 'ilk 6 ayda 1,1 milyar ödeme' iddiasını reddetti; 3 Ekim 2024'te yayılan benzer haber ve Cumhurbaşkanlığı'nın yalanlaması hatırlatıldı.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 22:31

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EDİTÖR: Elif Demir

Bakanlık yalanlaması: bütçeden vakıf ve derneklere 1,1 milyar aktarıldı iddiası asılsız

milli eğitim bakanlığı dezenformasyonla mücadele merkezinden açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı Dezenformasyonla Mücadele (MEBDMM), Sözcü Gazetesi'nde 18 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanan ve "Okullarda temizlik, güvenlik sorunu, öğretmen eksiğini gideremeyen MEB, bütçesinden vakıf ve derneklere ilk 6 ayda 1,1 milyar ödeme yaptı" şeklindeki iddianın kesinlikle gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

beyan ve reddiye:

MEBDMM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, haberde yer alan iddiaların asılsız olduğu vurgulandı. Açıklamada, aynı iddiaların daha önce 3 Ekim 2024 tarihinde benzer başlık ve içeriklerle paylaşıldığı; bu iddiaların, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından o dönemde de yalanlandığına dikkat çekildi. Kurum, aynı içeriklerin maksatlı olarak tekrar servis edilmesinin kamu yayıncılığı ve gazetecilik ilkeleriyle bağdaşmadığını belirtti.

bütçe ve kaynakların kullanımı:

Bakanlık açıklamasında, 2026 bütçesinde eğitim kurumlarının temizlik ve tüketim ihtiyaçları, bakım ve onarım giderleri ile temizlik personeli giderleri için yeterli kaynağın ayrıldığı ve gerektiğinde ek ödenek imkanı sağlandığı ifade edildi. Haberde iddia edildiği şekilde Bakanlık bütçesinden bazı vakıf ve derneklere genel bir kaynak aktarımı yapılmadığı belirtildi. Açıklamada, Bakanlığın bütçe kaleminden yalnızca 6721 sayılı Türkiye Maarif Vakfı Kanunu’nun 5’inci maddesinin ikinci fıkrasının ‘e’ bendi uyarınca, Vakfın kanun kapsamında yürüttüğü faaliyetlerin finansmanına yönelik kaynak tahsis edildiği kaydedildi.

MEBDMM, kamuoyunu yaralayan ve hiçbir bilimsel ya da yasal veriye dayandırılmayan bu tür mesnetsiz iddialara itibar edilmemesini önemle rica etti ve gazetecilik mesleğinin itibarını zedeleyebilecek manipülatif yayınlara karşı dikkat çağrısında bulundu.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ (MEBDMM) TARAFINDAN, &quot;MEB, BÜTÇESİNDEN...

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ (MEBDMM) TARAFINDAN, "MEB, BÜTÇESİNDEN VAKIF VE DERNEKLERE İLK 6 AYDA 1,1 MİLYAR ÖDEME YAPTI' ŞEKLİNDE YER VERİLEN İDDİALAR, KESİNLİKLE GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR" DENİLDİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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