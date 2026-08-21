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Göz tansiyonu sinsi ilerliyor: risk grubundakilere düzenli muayene çağrısı

Dr. Candan Karaca uyardı: Açık açılı glokom uzun süre belirti vermez; aile öyküsü, miyop/hipermetrop veya uzun steroid kullanımı varsa düzenli muayene şart.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 12:11

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EDİTÖR: Serkan Varol

Göz tansiyonu sinsi ilerliyor: risk grubundakilere düzenli muayene çağrısı

göz tansiyonu sessiz ilerliyor, erken tanı hayati

Büyük Anadolu Samsun Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Candan Karaca, halk arasında göz tansiyonu olarak bilinen glokomun özellikle açık açılı türünün yıllarca belirti vermeden ilerleyebildiğini belirtti. Erken dönem tanı konulmadığında hastalığın kalıcı görme kayıplarına yol açabildiğine dikkat çekti.

Açık ve kapalı açılı glokomun belirtileri:

Karaca, açık açılı glokomun en sık rastlanan tür olduğunu ve çoğunlukla sinsi seyrettiğini söyledi. Buna karşın kapalı açılı glokom daha ani ve belirgin yakınmalarla ortaya çıkabiliyor; şiddetli göz ve baş ağrısı, mide bulantısı, kusma, gözde kızarıklık ve ışıkların etrafında haleler görme gibi şikâyetler sık bildirilen belirtiler arasında yer alıyor.

Risk grupları ve muayene önerisi:

Uzman, glokom açısından risk taşıyanların başında ailede göz tansiyonu öyküsü bulunanlar, yüksek miyop veya hipermetrop olanlar ile uzun süreli steroid (kortizon) kullananların geldiğini aktardı. Bu kişilerin herhangi bir şikâyetleri olmasa dahi düzenli göz muayenesi yaptırmalarının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Karaca, görme kaybının önlenebilmesi için erken tanının belirleyici olduğunu belirterek, muhtemel hasarların önüne geçebilmek adına rutin göz kontrollerinin aksatılmaması gerektiğini ifade etti. Erken teşhis ve düzenli takiple glokomun yol açabileceği kalıcı zararların önemli ölçüde azaltılabildiği hatırlatıldı.

BÜYÜK ANADOLU SAMSUN HASTANESİ GÖZ HASTALIKLARI UZMANI OPR. DR. CANDAN KARACA

BÜYÜK ANADOLU SAMSUN HASTANESİ GÖZ HASTALIKLARI UZMANI OPR. DR. CANDAN KARACA

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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