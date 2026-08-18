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Gözetim için girdiği inşaatta kırılan tahta mühendisi asansör boşluğuna düşürdü

Kontrol için gittiği Nevşehir'deki inşaatta üzerine bastığı tahta kırılan 28 yaşındaki mühendis Baki Ç., asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 11:12

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gözetim için girdiği inşaatta kırılan tahta mühendisi asansör boşluğuna düşürdü

Gözetim için girdiği inşaatta çökme:

Nevşehir'in Güzel Yurt Mahallesi 220. Sokak'ta bulunan bir inşaatta meydana gelen kazada, 28 yaşındaki inşaat mühendisi Baki Ç. ağır yaralandı. Olay, kalıpları sökülen yapıda kontrol yapılırken yaşandı.

Olayın gelişimi:

İddiaya göre Baki Ç., inşaatta yürürken üzerine bastığı tahta parçasının kırılması sonucu dengesini kaybederek açığa çıkan asansör boşluğuna düştü. Olay yerindeki diğer işçiler düşüşü görüp durumu yetkililere bildirdi.

Müdahale ve soruşturma:

Düşen mühendisin durumunu gören işçiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi; olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Asansör boşluğunda ağır yaralı bulunan Baki Ç., işçilerin ve sağlık ekiplerinin ortak çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı ve ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Yaralı, ambulansta tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ.

İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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