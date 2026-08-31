Güler ve Khawaja Asif görüşmesinde stratejik komitenin ilk adımları konuşuldu

Güler ile Khawaja Asif arasında resmi görüşme

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammad Asif arasında bir görüşme gerçekleştirildi. İki bakanın bir araya gelişi, Mekke Ortak Savunma Anlaşması çerçevesinde atılan adımların sürdürülmesine işaret ediyor.

görüşmenin odağı:

Taraflar arasındaki görüşmede, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi’nin rolü ve işleyişine ilişkin konular ele alındı. Komitenin kuruluşu, üç ülke arasındaki koordinasyon mekanizmasının oluşturulması yönünde atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

stratejik komitenin önemi:

Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi, anlaşma metni kapsamında kuruldu ve bu yapının ilk toplantısının bugün gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu toplantı, taraflar arasındaki siyasi ve savunma alanındaki işbirliğini somutlaştırma potansiyeli taşıyor ve ileriye dönük işbirliği gündeminin şekillenmesinde belirleyici olacak.

Görüşmenin ayrıntılarına ilişkin resmi kaynaklar tarafından yapılan açıklamalarda, toplantı öncesi temasların kapsamına ve komitenin ilk dönem çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerin yer alacağı belirtildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER İLE PAKİSTAN SAVUNMA BAKANI KHAWAJA MUHAMMAD ASİF’İN GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ.