Pursaklar'da 104'üncü yıl coşkusu saray selçuklu meydanı'nda yankılandı

Pursaklar'da zafer rüzgârı kent merkezinde esti

Pursaklar Belediyesi, Saray Selçuklu Meydanı'nda düzenlenen özel programla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılını coşkuyla kutladı. Etkinlik, ilçenin dört bir yanından gelen vatandaşlarla doldu; kutlama, farklı yaş gruplarından büyük ilgi gördü.

Başkanın mesajı:

Ertuğrul Çetin, 30 Ağustos'un milletin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesindeki önemine vurgu yaptı. Çetin şu ifadeleri kullandı: 30 Ağustos Zafer Bayramı, büyük bir taarruzla zaferdir. Vatan toprağının düşmanlardan kurtarıldığı kutlu bir zaferdir. Bizler, dün olduğu gibi bugün de bağımsızlığımıza aynı inanç ile gönülden bağlılığımızı tüm cihana ilan ediyoruz. Bu duygularla, tüm hemşehrilerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.

Program ve katılımcılar:

Kutlama, geleneksel seymen gösterileriyle başladı ve meydanda büyük bir bayram atmosferi oluştu. Ankara havası ve türküleriyle sahne alan Ankaralı Coşkun, eserleriyle izleyicinin coşkusunu yükseltti. Gecenin ilerleyen saatlerinde sahneye çıkan Ali Kınık ise seslendirdiği sevilen şarkılarla alandaki kalabalığı hep birlikte söylemeye teşvik etti.

Program boyunca Saray Selçuklu Meydanı adeta bir bayram alanına dönüştü; alanı dolduran vatandaşlar, konserler ve gösteriler eşliğinde 30 Ağustos'un gururunu paylaştı. Etkinlik, birlik ve beraberlik vurgusuyla, vatandaşların yoğun katılımı ve müzik dolu anlarla sona erdi.

Sonuç olarak Pursaklar'daki kutlama, 104'üncü yılın ruhuna uygun bir şekilde, milletin bağımsızlık bilincini ve yerel dayanışmayı ön plana çıkararak tamamlandı.

PURSAKLAR BELEDİYESİ, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜNÜ SARAY SELÇUKLU MEYDANI’NDA DÜZENLEDİĞİ ÖZEL PROGRAMLA BÜYÜK BİR COŞKUYLA KUTLADI.