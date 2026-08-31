Çömlekçi'de tarım ve kırsal canlanma:

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Talas Kaymakamı İlyas Memiş, Çömlekçi Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek bölgenin ihtiyaç ve üretim potansiyelini değerlendirdi. Buluşma, Talas Belediyesi tarafından hizmete sunulan Çömlekçi Sosyal Tesisinde gerçekleşti ve mahalle muhtarı Ali Şimşek ile Talas İlçe Tarım ve Orman Müdürü Okay Sağnak da programa katıldı.

Çömlekçi'nin üretim potansiyeli:

Programa katılan Okay Sağnak, Çömlekçi Mahallesi'nin tarım ve hayvancılık açısından güçlü bir yapıya sahip olduğunu vurguladı. Sağnak, mahallenin özellikle ceviz ve arıcılık alanlarında ciddi emek verdiğini belirterek, "Çömlekçi Mahallesi kendi kendine yetebilen, tarım ve hayvancılık ise ceviz ve arıcılık noktasında alın teri bulunan yerleşim yerimiz. Hepsine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sağnak ayrıca üreticilere sezon dileğinde bulunup, 2026 üretim sezonunun tamamlanmasını kutladı ve yeni sezon için önemli bir hatırlatma yaptı: "2026 üretim sezonunu hayırlısıyla tamamladık. Ürünleriniz bol ve bereketli olsun inşallah. 1 Eylül itibariyle de 2027 üretim sezonu için ÇKS kayıtları başlayacak."

Belediyenin tarıma katkısı ve yerel yönetimin rolü:

Okay Sağnak, Talas Belediyesinin kırsal mahallelere yönelik çalışmalarına dikkat çekerek Başkan Mustafa Yalçın'a teşekkür etti ve "Ziraat odası olmayan bir ilçede ziraat odasından daha fazla hizmet üreten Mustafa Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi. Bu değerlendirme, belediyenin sahadaki desteklerinin üreticiler tarafından hissedildiğine işaret ediyor.

Başkan Yalçın da Çömlekçi'nin hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvancılık açısından iyi bir konumda olduğunu belirterek üreticilere teşekkür etti: "Sizler tarım ve hayvancılıkta elinizden geleni yapıyorsunuz. Tarım ve hayvancılıkta Çömlekçimiz iyi bir yerde. Hem büyükbaş hem de küçükbaş sayısında Allah sizden razı olsun." Ayrıca Yalçın, kentin yönetiminde kırsalın korunmasının önemini vurguladı: "Her zaman ben ‘kırsala sahip çıkamayan şehri yönetemez’ diyorum. Çünkü gıda ve tarım buralarda üretiliyor."

Vatandaşla iletişim ve saha dinlemesi:

Kaymakam İlyas Memiş, mahalle ziyaretlerinin doğrudan geri bildirim almak açısından değerine dikkat çekti: "Siz değerli vatandaşlarımızla belediye başkanımız öncülüğünde bir araya gelmeye çalışıyoruz. Hem talep ve isteklerinizi yakinen almak hem de sizlerle hasbihal etmek için buradayız." Memiş, Çömlekçi'deki üretim ve sosyal hayatın canlılığından memnuniyetini dile getirerek, "Sizleri canlı ve hareketli gördük. Bu da tarım ve hayvancılığın gelişmesine katkı sağlıyor" dedi.

Ziyarette mahalle sakinlerinin talepleri dinlendi, ihtiyaçlar not alındı ve program vatandaşlarla birlikte çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. Toplantı, yerel yönetimlerin kırsal destek mekanizmalarının üreticiye nasıl yansıdığını gösteren somut bir örnek olarak kayda geçti.

TALAS BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA YALÇIN VE TALAS KAYMAKAMI İLYAS MEMİŞ, ÇÖMLEKÇİ MAHALLESİ’Nİ ZİYARET EDEREK MAHALLE SAKİNLERİYLE BİR ARAYA GELDİ.