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Güneşin tadı sahile indi: Cide'de yazdan kalma gün

Kastamonu'nun Cide ilçesinde hava sıcaklığı 25 dereceye yükselince vatandaşlar sahillere, parklara ve piknik alanlarına akın ederek güneşin tadını çıkardı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 20:07

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EDİTÖR: Aslı Han

Güneşin tadı sahile indi: Cide'de yazdan kalma gün

Sıradan bir pazar günü değil:

Kastamonu'nun Cide ilçesinde hava, hafta içindeki serin günlerin ardından 25 dereceye kadar yükseldi. Bu ılık hava, bölge sakinlerine yazdan kalma bir gün yaşattı ve sahil boyunca hareketlilik gözlendi.

Sahillerde ve yürüyüş parkurlarında:

Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahillere akın etti; bazıları yürüyüş yapıp deniz kenarında vakit geçirirken, bazıları güneşlenmeyi tercih etti. Kıyı boyunca yürüyüş yapanlar ve banklarda oturanlar dikkat çekti.

Parklar ve piknik alanları:

Parklar ve piknik alanları da doldu; aileler ve arkadaş grupları temiz havada küçük piknikler düzenleyip açık alanları değerlendirdi. Yerel halk, mevsim geçişinde gelen bu ılıman günü fırsat bilerek sosyal etkinliklere yöneldi.

Yetkililerden veya resmi kurumlardan sayısal bir veri paylaşılmamış olsa da gözlemler, bölgedeki günlük yaşamın hava koşullarına hızla tepki verdiğini gösteriyor. Cide'deki bu hareketlilik, kısa süreli de olsa yerel sosyal hayatı canlandırdı.

KASTAMONU&#039;NUN CİDE İLÇESİNDE HAVA SICAKLIĞININ 25 DERECEYE YÜKSELMESİNİ FIRSAT BULAN VATANDAŞLAR...

KASTAMONU'NUN CİDE İLÇESİNDE HAVA SICAKLIĞININ 25 DERECEYE YÜKSELMESİNİ FIRSAT BULAN VATANDAŞLAR, SAHİLDE GÜNEŞİN TADINI ÇIKARDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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