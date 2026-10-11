Düzce şıralık mahallesinde yollar asfalt öncesi hazırlıkla yenileniyor

Düzce Belediyesi şıralık mahallesinde hazırlık çalışmalarını sürdürüyor

Düzce Belediyesi ekipleri, Şıralık Mahallesi genelinde asfaltlama öncesi yol hazırlıklarına devam ediyor. Cadde ve sokakların asfalt uygulamasına uygun hale getirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda ekipler gece gündüz mesai yapıyor.

Çalışmanın kapsamı:

Mahalledeki çalışmalar, mevcut yolların asfalt aşamasına geçebilmesi için gerekli hazırlıkların tamamlanmasına odaklanıyor. Ekipler, öncelikle sokak ve caddelerdeki hazırlıkları tamamlayarak asfalt serimine uygun alanlar oluşturuyor. Hazırlıkların ilerleme durumuna göre asfaltlama işlemlerine adım adım geçilmesi planlanıyor.

İlerleme ve plan:

Yetkililer, hazırlıkları tamamlanan noktalarda asfaltlama çalışmalarının başlatılacağını belirtirken bu sürecin belirlenen program doğrultusunda yürütüleceğini vurguladı. Amaç, kent genelinde ulaşım konforunu artırmak ve yolları daha güvenli hale getirmek. Belediyenin programı kapsamında Şıralık Mahallesi'ndeki çalışmaların yanı sıra diğer bölgelerde de yol yenileme faaliyetlerinin sürdürüleceği bildirildi.

DÜZCE BELEDİYESİ, ŞIRALIK MAHALLESİ’NDE ASFALTLAMA ÖNCESİ HAZIRLIK ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. EKİPLER, CADDE VE SOKAKLARI ASFALT UYGULAMASINA HAZIR HALE GETİRMEK İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR.