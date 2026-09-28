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gürültü ve alacak verecek kavgasında yaşamını yitiren genç için şüpheli adliyeye sevk edildi

Bodrum'da gürültü ve alacak verecek tartışmasında arkadaşı Yaman Mat'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen F.D., işlemler sonrası adliyeye sevk edildi.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 17:12

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EDİTÖR: Hakan Arslan

gürültü ve alacak verecek kavgasında yaşamını yitiren genç için şüpheli adliyeye sevk edildi

Bodrum'da gece yarısı çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, gece saat 02.00 civarında bir apart otelde meydana gelen kavgada bir kişi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili işlemleri tamamlanan şüpheli F.D., Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adliyeye sevk edildi.

olayın gelişimi:

Olay, Gümbet Mahallesi Zengin Hüseyin Sokak'ta faaliyet gösteren bir apart otelde yaşandı. Farklı odalarda kalan ancak daha önce aynı odada kaldıkları öğrenilen F.D. ile Yaman Mat (36) arasında, gürültü ve alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Yaman Mat'ın karnından ve göğsünden aldığı üç bıçak darbesiyle yaralandığı bildirildi.

Olay sonrası F.D., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak apart otelin önünde bir kişinin yaralandığını bildirdi. Sağlık ekipleri geldiğinde Yaman Mat'ın apart otelin girişinde yerde yatar halde olduğu ve hayatını kaybettiği tespit edildi.

yakalanma, delil ve soruşturma süreci:

Olayın ardından bölgeden ayrılan F.D., daha sonra olay yerine döndüğü sırada polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde ve yanında suç aleti olduğu değerlendirilen bir sustalı bıçak ele geçirildiği, ayrıca bıçağı yıkadığı bilgisi verildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla adliyeye sevk edildi.

Soruşturma, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülüyor. Olayla bağlantılı olarak tarafların daha önce aynı odada kaldıkları, aralarında yaşanan sorun nedeniyle odalarını ayırdıkları ve şüpheli F.D.'nin çok sayıda suç kaydının bulunduğu kaydedildi.

Bodrum&#039;da cinayet şüphelisi adliyeye sevk edildi

Bodrum'da cinayet şüphelisi adliyeye sevk edildi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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