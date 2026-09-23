Güven ve mesleki yeterlilikle şekillenen gayrimenkul vizyonu

ATO temsilcisi zirvede sektörün önceliklerini sıraladı

Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Tüm Sorumlu Emlak Danışmanları Derneği’nin düzenlediği 1. Uluslararası Gayrimenkul Sektörünün Geleceği Zirvesi’nde sektörün temel önceliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zirve, Gayrimenkul Sektöründe Mevzuat, Teknoloji ve Küresel Dönüşüm temasıyla gerçekleştirildi ve açılış konuşmalarını Burcu Ketrez, Hacı Ali Taylan ve Erdem Karaman yaptı.

Gayrimenkulün ekonomi üzerindeki etki alanı:

Yılmaz, gayrimenkulün konut ve ticari yapıların ötesinde sanayi, turizm, lojistik, finans ve mobilya gibi birçok sektörü doğrudan etkilediğini belirterek, piyasadaki her hareketin ekonominin geneline yansıdığını ifade etti. Bu nedenle doğru fiyatlama, eksiksiz bilgilendirme ve hukuki güvenliğin hem alıcı hem satıcı için hayati önem taşıdığını vurguladı.

Emlak danışmanlarının piyasa ve mevzuat bilgisini birleştirerek yatırım değerini analiz etmeleri, müzakereyi doğru yönetmeleri ve taraflar arasında güven ilişkisi kurmaları gerektiğini söyleyen Yılmaz, mesleğin sorumluluğuna dikkat çekti.

Mesleğin saygınlığı ve denetimin önemi:

Yılmaz, gayrimenkul danışmanlığının komisyonculuk gibi gösterilmesine itiraz ederek mesleğin uzmanlık, bilgi ve etik gerektirdiğini söyledi. Mesleğin itibarının korunması için etik kuralların ve hukuki zeminin savunulması gerektiğini belirtti.

Son yıllarda yürürlüğe giren Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik ve Elektronik İlan Doğrulama Sistemi gibi düzenlemelerin sektörde kurumsallaşmaya katkı sağladığını, kayıt dışılığın azaltılması ve haksız rekabetin önlenmesi açısından denetimlerin etkinleştirilmesi gerektiğini ifade etti. Yılmaz, mesleğini hakkıyla yapan, eğitim alan ve vergi veren emlak danışmanlarının korunmasının önemine dikkat çekti.

Kuralların piyasanın gerçekleri gözetilerek uygulanmasının, yetkisiz faaliyetlere karşı kararlı mücadelenin şart olduğunu belirten Yılmaz, denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Dijital dönüşüm ve sürdürülebilir beklentiler:

Dijitalleşme ve küresel dönüşümün talepleri değiştirdiğini anlatan Yılmaz, enerji verimliliği, yeşil binalar, depreme dayanıklılık, erişilebilirlik ve sürdürülebilir şehirleşmenin alıcıların öncelikleri arasına girdiğini kaydetti. Artık alıcıların sadece metrekare ya da semte bakmadığını, yaşam kalitesi, ulaşım imkânları ve çevresel etkiler gibi unsurları da değerlendirdiğini söyledi.

Emlak danışmanlarının bu dönüşümü yakından takip ederek müşterilere doğru rehberlik etmesi gerektiğini dile getirdi.

Yılmaz, Ankara için de nitelikli yaşam ve çekim merkezi vizyonu çizilmesi gerektiğini belirterek, şehirleşmenin salt betonlaşma olmayacağını, çevre dostu ve güvenli yaşam alanlarının ön plana alınmasının zaruri olduğunu söyledi. Ankara Ticaret Odası olarak dürüstlük, şeffaflık, mesleki yeterlilik ve etik ilkeler temelinde bir sektör anlayışını desteklediklerini vurguladı.

Zirvede ayrıca Türkiye Körler Vakfı bünyesindeki üç görme engelliye hediye edilen beyaz bastonlar için hazırlanan sertifikalar takdim edildi. Program, alanında uzman konuşmacıların katıldığı sektörel panellerle sürdü.

ANKARA TİCARET ODASI (ATO) YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI HALİL İBRAHİM YILMAZ, ‘1. ULUSLARARASI GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİ ZİRVESİ’NDE KONUŞMA YAPTI.