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İzmir ve Verona arasında doğal taş köprüsü kuruluyor

Başkan Cemil Tugay, Marmomac’ta Verona yetkilileri ve sektör temsilcileriyle bir araya gelerek Marble İzmir ile Marmomac arasındaki iş birliklerini güçlendirme ve 2027 hazırlıklarını konuştu.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 16:12

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

İzmir ve Verona arasında doğal taş köprüsü kuruluyor

İzmir heyeti Marmomac’ta uluslararası temaslarda bulundu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İtalya’nın Verona kentinde düzenlenen Marmomac Fuarı kapsamında yerel yönetim ve doğal taş sektörü temsilcileriyle geniş kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdi. Toplantıda, iki şehir arasındaki ilişkilerin pekiştirilmesi ve sektörün küresel ağlarının güçlendirilmesi öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı.

Katılımcılar ve buluşmanın kapsamı:

Görüşmede; Verona Belediye Başkanı Damiano Tommasi, İtalya Mermer Makineleri Üreticileri Konfederasyonu Onursal Başkanı Flavio Marabelli, İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu, TÜMMER Yönetim Kurulu Başkanı Hanifi Şimşek, Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, Gianluca Pellegrino, Verona Fiere Başkanı Federico Bricolo ile Genel Müdür Giovanni Sacripante hazır bulundu. Heyet ayrıca fuarda stant açan Türk firmalarını ziyaret ederek sektör temsilcileriyle doğrudan temaslar kurdu.

Sektör temsilcileriyle iş birliği ve tanıtım çalışmaları:

İzmir heyeti ve İZFAŞ yetkilileri, Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen doğal taş firmalarının temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantılarda TÜMMER, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği, Ege Maden İhracatçıları Birliği ve Denizli İhracatçılar Birliği başkanları ile kamu kurumlarının temsilcileri sektörün gündemini ve uluslararası pazarlardaki gelişmeleri değerlendirdi.

Gelecek planları ve Marble İzmir vurgusu

Fuarda, TÜMMER ile Marble İzmir ortak standında 2027 yılında düzenlenecek 32. Marble İzmir Fuarı için tanıtım ve katılımcı-ziyaretçi çalışmalarına yer verildi. Toplantılar sırasında taraflar, Marble İzmir ile Marmomac arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesi ve ortak projelerin geliştirilmesi konusunda mutabakat sağladı.

Başkan Cemil Tugay, yaptığı açıklamada, fuardaki temasların Marble İzmir’in gelişimine katkı sağlayacak deneyim ve iş birliklerini değerlendirme açısından önemli olduğunu belirtti. Tugay, doğal taş sektörünün Türkiye için stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı ve iki şehir arasındaki fırsatların çeşitlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

TÜMMER Yönetim Kurulu Başkanı Hanifi Şimşek ise Tugay ve İZFAŞ yönetimine destekleri için teşekkür ederek, 2027’de İzmir’de daha güçlü bir Marble İzmir buluşması hedeflediklerini söyledi. Şimşek, sektör temsilcilerini 13-16 Nisan 2027 tarihlerinde düzenlenecek 32. Marble İzmir Fuarına davet etti.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. CEMİL TUGAY, MARMOMAC FUARI KAPSAMINDA VERONA’DA YEREL...

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. CEMİL TUGAY, MARMOMAC FUARI KAPSAMINDA VERONA’DA YEREL YÖNETİM VE DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜ TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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