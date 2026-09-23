Angus damızlıklarla kırsalda sürdürülebilir üretim hedefi

Angus damızlık dağıtımı Iğdır'dan ülke geneline yayılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hayvancılığı desteklemeye yönelik yürüttüğü 'Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi' kapsamında Iğdır'daki TİGEM işletmelerinde yetiştirilen Angus ırkı gebe damızlık büyükbaş hayvanların dağıtımı devam ediyor. Proje, kırsaldaki aile işletmelerinin güçlendirilmesini ve damızlık ihtiyacının karşılanmasını amaçlıyor.

Projenin kapsamı ve rakamlar:

Hayvancılık Genel Müdürlüğü (HAYGEM) koordinasyonunda, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde yürütülen uygulamada, Iğdır’ın Aralık ilçesindeki Kazım Karabekir Tarım İşletmesi Müdürlüğü ile Ağrı Dağı çevresindeki işletmeler başlıca üretim merkezleri arasında yer alıyor. Haberde verilen resmi veriye göre, proje kapsamında bugüne kadar 840 yetiştiriciye 12 bin 680 hayvan dağıtıldı. Satışların Temmuz 2025’ten Ağustos-Eylül 2026 dönemine kadar gerçekleştirildiği, projenin 2028 yılı sonuna kadar devam etmesinin planlandığı bildirildi.

TİGEM Kazım Karabekir Tarım İşletmesi Müdürlüğü Hayvancılık Şube Müdürü Yüksel Bora ise uygulamayla ilgili olarak, 'Geçen yıldan bu yana, 2025 yılının Temmuz ayından 2026 yılının Ağustos-Eylül aylarına kadar 12 bin 600 hayvan satışımız oldu. Projenin 2028 yılına kadar devam etmesi planlanıyor. Projenin bitimiyle beraber yaklaşık 10 bin hayvanla faaliyetlerimizi sürdürmeyi de planlıyoruz' ifadelerini kullandı. Bora ayrıca iki yıl içerisinde, 2028 yılı sonuna kadar 60 bin yetiştiriciye hayvan satışı yapılmasının hedeflendiğini ve şu ana kadar alınan talebin yoğun olduğunu belirtti.

Iğdır'ın rolü ve uygulama ayrıntıları:

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş de TİGEM Kazım Karabekir işletmesinde hayvanların çiftleştirilip çoğaltıldığını ve proje kapsamında üreticilere gönderildiğini vurguladı. Tingiş, ilin tarım ve hayvancılık açısından önemine değinerek, üretilen hayvancılık materyallerinin 81 ilimizin çeşitli bölgelerine ulaştırıldığını, uygulamanın ilde memnuniyet yarattığını ifade etti.

Haberde ayrıca, Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nden de dağıtım yapıldığı, projenin ülke genelinde 72 ile yayıldığı ve mayıs-eylül döneminde mera hayvancılığıyla yem kaynaklarının etkin kullanıldığı bilgileri yer aldı. Proje tamamlandığında bazı işletmelerin yaklaşık 10 bin hayvan seviyesinde faaliyetlerini sürdürmesi öngörülüyor.

Projenin önümüzdeki yıllarda üreticiye ulaşan damızlık sayısını ve kırsal gelir üzerindeki etkisini artırması hedefleniyor; uygulamanın sürdürülebilirliği ise planlanan takvim ve üretim kapasitesine bağlı kalacak.

"KIRSALDA BEREKET, HAYVANCILIĞA DESTEK PROJESİ" KAPSAMINDA IĞDIR'DA ÜRETİCİLERE ETÇİ IRK GEBE DAMIZLIK BÜYÜKBAŞ HAYVAN DAĞITIMI SÜRÜYOR.