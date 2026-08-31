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Güvenlik kamerasına yansıyan çarpışma: Ulukent'te bisikletle otomobil çarpıştı

Elazığ Ulukent Mahallesi'nde bisikletin otomobile çarpması sonucu üstündeki üç çocuk yaralandı; olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 16:01

GÜNCELLEME: 31 Ağustos 2026 - 16:05

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Güvenlik kamerasına yansıyan çarpışma: Ulukent'te bisikletle otomobil çarpıştı

Kaza yeri ve ilk müdahale:

Elazığ'ın Ulukent Mahallesi Kaptanı Derya Sokak'ta meydana gelen kazada, bir otomobil ile bisikletin yan tarafından çarpışması sonucu bisikletin üstündeki üç çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kazaya karışan otomobilin sürücüsü Y.K. idi ve aracın plakası 23 AJ 035 olarak kaydedildi. Otomobildekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerin ardından yaralı çocuklar ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Görüntüler ve güvenlik uyarıları:

Kaza anı, yakınlardaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüler çarpışmanın nasıl gerçekleştiğini belgeleyerek olayın değerlendirilmesinde yetkililere kaynak sağladı.

Bu tür olaylar, trafikteki çocukların ve bisiklet kullanıcılarının korunmasının önemini hatırlatıyor. Sürücülerin dikkat, hız kontrolü ve çevreyi gözetme; çocukların ise uygun denetim ve güvenlik ekipmanları ile trafikte bulunmasının hayati olduğu vurgulanıyor.

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

ELAZIĞ’DA BİSİKLETİN OTOMOBİLE ÇARPMASI SONUCU, BİSİKLETİN ÜSTÜNDE BULUNAN 3 ÇOCUK YARALANDI. KAZA...

ELAZIĞ’DA BİSİKLETİN OTOMOBİLE ÇARPMASI SONUCU, BİSİKLETİN ÜSTÜNDE BULUNAN 3 ÇOCUK YARALANDI. KAZA ANI İSE, BİR İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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