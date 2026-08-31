Giresun'da festival alanında yükselen gerilim: konar göçerler ve polis müdahalesi

olayın gelişimi:

Giresun'da Aksu Festival Alanında konaklayan konar göçerler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve bölge kısa süreli bir hareketlilik yaşadı.

polis müdahalesi ve iddialar:

Polis ekipleri, kalabalığın içerisindeki tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Müdahale sırasında kısa süreli gerginlik yaşandığı ve kalabalığın dağılması amacıyla ekiplerin havaya ateş açtığı iddia edildi.

araçlara yönelik saldırı ve güvenlik önlemleri:

Öte yandan olay sırasında bazı konar göçerlerin Karadeniz Sahil Yolundan geçen araçlara taş ve sopalarla saldırdığı öne sürüldü. Yaşananlar nedeniyle bölgede kısa süreli hareketlilik yaşanırken, olayın ardından polis ekipleri bölgede güvenlik önlemlerini artırdı.

GİRESUN’UN MERKEZ İLÇESİNE BAĞLI AKSU MAHALLESİ’NDE BULUNAN AKSU FESTİVAL ALANI’NDA KONAKLAYAN KONAR GÖÇERLER ARASINDA ÇIKAN OLAYA POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ.