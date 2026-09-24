Güvercinlerin kedi maması ziyafeti Eskişehir'de görüntülendi

Sonbaharın sert esintileriyle birlikte düşen hava sıcaklıkları, Eskişehir'de hem insanlara hem de sokak hayvanlarına zorluk yarattı. Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Konuk Sokak üzerinde bir petshop dükkanının önüne sokak kedileri için bırakılan mamaların, soğuk ve aç kalan birkaç güvercin tarafından yenildiği görüldü.

olay nasıl gerçekleşti:

Görüntülerde, sabah saatlerinde bölgeye gelen güvercinlerin, raflarda duran veya yere konulan kuru mamaları tek tek tükettikleri yer alıyor. Söz konusu mamaların dükkan çalışanları veya mahalle sakinleri tarafından sokak kedileri için bırakıldığı, ancak soğuk nedeniyle güvercinlerin de besine yöneldiği kaydedildi.

çevredekilerin tepkisi:

Ortaya çıkan ilginç görüntü, çevreden geçen vatandaşların ilgisini çekti; bazıları olayı gülümseyerek izlerken, kimileri ise mamaların korunması ve dağıtımı konusunda daha dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Olay, sokak hayvanlarının ihtiyaçlarına yönelik farkındalığı bir kez daha gündeme taşıdı.

ESKİŞEHİR'DE SOĞUK HAVADA ÜŞÜYÜP ACIKAN GÜVERCİNLER, BİR DÜKKANIN ÖNÜNE SOKAK KEDİLERİ İÇİN KONULAN KURU MAMALARI YEDİ.