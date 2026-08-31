Hal içinde drift yapıp kaçmaya çalıştı, hararet engeliyle yakalandı

Olayın kısa özeti

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, Toptancı Hali içinde drift yapan bir sürücü, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı ancak aracın aşırı zorlanma sonucu hararet yapıp stop etmesiyle yakalandı.

Gelişmenin detayları:

Edinilen bilgiye göre, V.D. idaresindeki 07 NF 769 plakalı TOFAŞ marka otomobil, Gazipaşa Toptancı Hali içerisinde drift yaparken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, aracını çalıştırıp kaçmaya çalıştı. Kısa süreli kovalamaca sonrası araç, yoğun zorlanma nedeniyle hararet yapıp stop etti ve sürücü aracını yeniden çalıştıramadı.

Yasal işlemler ve cezalandırma:

Polis ekipleri tarafından yakalanan sürücüye yapılan alkol kontrolünde 0,99 promil alkollü olduğu belirlendi. V.D.'ye alkollü araç kullanmak ve drift atmak suçlarından toplam 167 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücü belgesine ise alkollü araç kullanmaktan 6 ay, drift atmaktan 2 ay olmak üzere toplam 8 ay süreyle el konuldu.

Olay, hem trafikte tehlikeli davranışların sonuçlarını hem de bireylerin ve çevrenin güvenliğini tehdit eden eylemlerin hızlı müdahale ile nasıl sonlandırılabildiğini gösteren bir örnek olarak kayda geçti.

ANTALYA’NIN GAZİPAŞA İLÇESİNDE OTOMOBİLİYLE DRİFT ATAN VE POLİSİN ‘DUR’ İHTARINA UYMAYARAK KAÇMAYA ÇALIŞAN SÜRÜCÜ, ARACININ HARARET YAPARAK STOP ETMESİ SONUCU YAKALANDI.