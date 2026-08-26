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Harabeye dönen türbe için mahalleden hayırsever çağrısı

Durankaya beldesindeki Şeyh Rehani Türbesi yıllardır harabe; mahalle sakinleri türbenin onarımı ve çevre düzenlemesi için hayırseverlere çağrı yaptı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 23:09

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Harabeye dönen türbe için mahalleden hayırsever çağrısı

Durankaya'da yıllardır bakımsız kalan türbe

Hakkari’nin Durankaya beldesinde bulunan Şeyh Rehani Türbesi, uzun süredir bakım görmemesi nedeniyle harabe hale geldi. Bağlarbaşı Mahallesi Dervişoğlu semtinde bulunan türbenin mevcut hali, hem mahalle sakinlerini hem de burayı ziyaret edenleri üzüntüye boğuyor. Bölge halkı, türbenin manevi öneminin korunması gerektiğini vurgulayarak onarım talebinde bulundu.

mahalle sakinlerinin tepkisi:

Mahalle ve köy sakinleri, türbenin sadece bir mezar alanı olmadığını; geçmişten günümüze aktarılan anıların ve kültürel hafızanın bir parçası olduğunu belirtiyor. Yıllardır yapılan uyarılara rağmen bakımın yapılmadığını söyleyen vatandaşlar, çalışmanın ihmal edilmesinin manevi değerlerin yitirilmesine yol açabileceği endişesini taşıyor. Bağlarbaşı Mahallesi Dervişoğlu semti halkı, türbenin onarılması ve çevresinin düzenlenmesi taleplerini açıkça dile getiriyor.

onarım ve destek çağrısı:

Mahalle sakinleri, türbenin yeniden düzenlenmesi için hayırsever vatandaşlara çağrı yaptı. Yapılan açıklamada, bir hayırseverin öncülüğüyle yapılacak çalışmanın hem toplumsal bir hayra vesile olacağı hem de bölgenin manevi mirasının yaşatılmasına katkı sağlayacağı ifade edildi. Vatandaşlar yetkililerden ve hayırseverlerden buraya sahip çıkılmasını beklediklerini söylüyor.

Mahalledekiler ayrıca gelecek nesillere bırakılacak kültürel ve manevi değerlerin korunmasının ortak bir sorumluluk olduğuna dikkat çekiyor. Türbenin onarımı ve çevre düzenlemesi için yapılacak çalışmanın, bölge halkının duygusal bağını koruyacağı ve ziyaretçiler için daha güvenli, saygılı bir alan oluşturacağı vurgulanıyor.

HAKKÂRİ’NİN DURANKAYA BELDESİ BAĞLARBAŞI MAHALLESİ DERVİŞOĞLU SEMTİNDE BULUNAN ŞEYH REHANİ...

HAKKÂRİ’NİN DURANKAYA BELDESİ BAĞLARBAŞI MAHALLESİ DERVİŞOĞLU SEMTİNDE BULUNAN ŞEYH REHANİ TÜRBESİ’NİN YILLARDIR BAKIMSIZ VE HARABE DURUMDA OLMASI, MAHALLE SAKİNLERİNİN TEPKİSİNE NEDEN OLUYOR. BÖLGE HALKI, MANEVİ DEĞERİ BULUNAN TÜRBENİN ONARILMASI VE YENİDEN DÜZENLENMESİ İÇİN HAYIRSEVER VATANDAŞLARA ÇAĞRIDA BULUNDU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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