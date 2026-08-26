Müzik ve yeniden başlayanlar: Yaprak Sayar ile Alper Uzkur denetimli serbestlik yükümlüleriyle buluştu

etkinlikte neler yaşandı:

İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı anısına düzenlenen özel program, Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi'ndeki müdürlük binasında gerçekleştirildi. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Ardından Türk sanat müziği sanatçısı Yaprak Sayar ile tanbur ve yaylı tanbur sanatçısı Alper Uzkur sahne alarak dinleyicilerle buluştu.

Etkinlikte, Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği türkülerin de aralarında olduğu repertuvar seslendirildi. Yükümlüler, sanatçılara eşlik ederek programın interaktif bir havada geçmesini sağladı. Sanatçıların seçtiği eserler ve birlikte söylenen parçalar, katılımcılar arasında duygusal anlar yaşattı.

seviyya sancı'nın değerlendirmesi:

Programda konuşan İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürü Seviyya Sancı, günün anlam ve önemine ilişkin şu değerlendirmeyi paylaştı: Bugün 30 Ağustos’u anarken, aslında bizlere çok önemli bir sorumluluğu da hatırlatıyor: İnsana inanmak, geleceğe inanmak ve yeniden başlamanın mümkün olduğuna inanmak. Denetimli serbestlik sistemi yalnızca hükümlü ve yükümlülerin denetimini gerçekleştiren bir yapı değildir; aynı zamanda eğitim, iyileştirme, rehberlik ve topluma yeniden kazandırma faaliyetleriyle insanı merkeze alan önemli bir kamu hizmetidir. Bir insanın geçmişinde yaşadığı güçlükler, yanlışlar ve kırılmalar onun bütün geleceğini belirlemek zorunda değildir, belirlememelidir de. O gün milletimiz ’Yeniden ayağa kalkabiliriz’ diyerek büyük bir mücadele verdi. Bugün de bizler insanlarımızın ’Yeniden başlayabilirim’ diyebilmelerine katkı sunmaya çalışıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle 30 Ağustos Zafer Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyor; başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere milletimizin bütün fertlerine sağlık, huzur, başarı ve umut dolu bir gelecek diliyorum

Program, yapılan plaket takdiminin ardından toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi. Etkinlik hem müzik aracılığıyla sosyal bağların güçlendiği hem de denetimli serbestlik yaklaşımının rehabilite edici yönünün vurgulandığı bir gün olarak kayda geçti.

YAPRAK SAYAR VE ALPER UZKUR, DENETİMLİ SERBESTLİK YÜKÜMLÜLERİ İÇİN SAHNE ALDI