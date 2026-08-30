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Sağanak altında saygı: Samsun'da 30 Ağustos çelenk töreni

Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı, sağanak altında Atatürk Anıtı'nda düzenlenen çelenk töreniyle anıldı; protokol ve vatandaşlar törene katıldı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 11:06

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Sağanak altında saygı: Samsun'da 30 Ağustos çelenk töreni

Samsun'da yağmur altında anma

Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü nedeniyle Atatürk Anıtı'nda çelenk töreni düzenlendi. Etkinlik, sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağmur altında gerçekleştirildi ve törene hem protokol hem de vatandaşlar katıldı.

Törenin katılımcıları:

Törene Samsun Valisi Orhan Tavlı, Garnizon Komutanı Tümgeneral Fethi Oltulu ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlandı. Ayrıca emniyet mensupları, askeri erkan, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar töre alanında hazır bulundu.

Vali Orhan Tavlı'nın konuşması:

Törenin ardından Orhan Tavlı, anıt şeref defterini imzaladı ve şu değerlendirmeyi yaptı: "Aziz Türk milletinin istiklal ve istikbaline kast edildiğinde, esaret ve hürriyet arasında bir tercihe zorlandığında neleri başarabileceğinin en açık ispatı olan 30 Ağustos ruhu son olarak 15 Temmuz 2016’da bir kez daha ortaya çıkmış. O gece tam anlamıyla tek yürek olan aziz milletimiz, Büyük Taarruz’a ilham veren sarsılmaz iradesinin kalplerde hâlâ canlı olduğunu birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde tekrar bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir".

Sağanak yağmura rağmen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile sonlandırıldı; katılımcılar, zaferin anısını ve birlik mesajını yüksek sesle paylaştı.

SAMSUN’DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA SAĞANAK YAĞMUR ALTINDA...

SAMSUN’DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA SAĞANAK YAĞMUR ALTINDA ATATÜRK ANITI’NDA ÇELENK TÖRENİ DÜZENLENDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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