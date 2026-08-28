Dolar 48,1662 +0,10%
Euro 56,1820 -0,02%
Bist 14.575,51 -0,24%
Altın Gram 7.215,29 -0,10%
EUR/USD 1,1656 -0,01%
Brent Petrol 88,62 +0,11%
--°

Cimin üzümünde hasat heyecanı başladı, bağlar emeğin karşılığını veriyor

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde coğrafi işaretli Cimin üzümünün 9 bin 294 dekardaki hasadı başladı; üreticiler emeğin karşılığını topluyor.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 00:25

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Cimin üzümünde hasat heyecanı başladı, bağlar emeğin karşılığını veriyor

Cimin üzümü hasadına başlandı:

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde coğrafi işaretli Cimin Üzümünün hasadı başladı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçede üretici Alaattin Karaağaç’ın bağındaki hasat çalışmalarına katılarak üreticinin sevincine ortak oldu.

Hasat alanları ve rekolte beklentisi:

Üzümlü ilçesi ve köylerinde toplam 9 bin 294 dekar alanda yetiştirilen Cimin Üzümü’nde üreticiler, aylar süren emeğin ardından ürünlerini toplamaya başladı. Geçen yıl elde edilen 4 bin 192 ton rekoltenin ardından bu yılki hasadın da üreticilerin yoğun çalışmalarıyla sürdüğü bildirildi.

Cimin üzümünün önemi ve özellikleri:

Kendine özgü aroması, rengi ve lezzetiyle öne çıkan Cimin Üzümü, Erzincan’ın önemli tarımsal değerleri arasında yer alıyor. Coğrafi işaret tescili, ürünün tanıtımı ve bölgesel markalaşma çabalarına katkı sağlarken üreticiler için önemli bir ekonomik ve kültürel değer oluşturuyor.

Hasat sürecinde bağlarda çalışan ekiplerin toplama, sınıflandırma ve depolama aşamalarına dikkat ettiği; İl Müdürlüğü tarafından sağlanan teknik destek ve saha denetimlerinin sezonun verimliliğine olumlu yansıdığı belirtiliyor. Üreticiler topladıkları ürünü hem taze tüketim için hem de yöresel işleme süreçleriyle katma değeri yüksek ürünlere dönüştürmek üzere hazırlıyor.

Hasadın önümüzdeki haftalarda tamamlanması ve ürünün bölge ekonomisine katkısının devam etmesi bekleniyor.

ERZİNCAN&#039;IN ÜZÜMLÜ İLÇESİNDE COĞRAFİ İŞARETLİ CİMİN ÜZÜMÜ&#039;NÜN HASADINA BAŞLANDI

ERZİNCAN'IN ÜZÜMLÜ İLÇESİNDE COĞRAFİ İŞARETLİ CİMİN ÜZÜMÜ'NÜN HASADINA BAŞLANDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Süphan Dağı'nda zafer anısı: Malazgirt için 27 kişilik tırmanış
images

Vali Aydoğdu Apçağa'da vatandaş ve esnafın taleplerini dinledi
images

Soma'da 20 milyon liralık yağmursuyu hattı çalışması hız kazandı
images

Samsun'da 15 projeyle çevre için kapsamlı değerlendirme yapıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kilitlenen patpat devrildi: sürücü bahçeye yuvarlandı

Kask kaydı: Erzincan'da iki motosikletin çarpışma anı

kırıkkale'de kesinleşmiş cezaları bulunan iki kişi cezaevine teslim edildi

Nikah töreninde aileye vurgu: Bilal Erdoğan genç çifte üç çocuk temennisinde bulundu

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı