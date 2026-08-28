Cimin üzümünde hasat heyecanı başladı, bağlar emeğin karşılığını veriyor

Cimin üzümü hasadına başlandı:

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde coğrafi işaretli Cimin Üzümünün hasadı başladı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçede üretici Alaattin Karaağaç’ın bağındaki hasat çalışmalarına katılarak üreticinin sevincine ortak oldu.

Hasat alanları ve rekolte beklentisi:

Üzümlü ilçesi ve köylerinde toplam 9 bin 294 dekar alanda yetiştirilen Cimin Üzümü’nde üreticiler, aylar süren emeğin ardından ürünlerini toplamaya başladı. Geçen yıl elde edilen 4 bin 192 ton rekoltenin ardından bu yılki hasadın da üreticilerin yoğun çalışmalarıyla sürdüğü bildirildi.

Cimin üzümünün önemi ve özellikleri:

Kendine özgü aroması, rengi ve lezzetiyle öne çıkan Cimin Üzümü, Erzincan’ın önemli tarımsal değerleri arasında yer alıyor. Coğrafi işaret tescili, ürünün tanıtımı ve bölgesel markalaşma çabalarına katkı sağlarken üreticiler için önemli bir ekonomik ve kültürel değer oluşturuyor.

Hasat sürecinde bağlarda çalışan ekiplerin toplama, sınıflandırma ve depolama aşamalarına dikkat ettiği; İl Müdürlüğü tarafından sağlanan teknik destek ve saha denetimlerinin sezonun verimliliğine olumlu yansıdığı belirtiliyor. Üreticiler topladıkları ürünü hem taze tüketim için hem de yöresel işleme süreçleriyle katma değeri yüksek ürünlere dönüştürmek üzere hazırlıyor.

Hasadın önümüzdeki haftalarda tamamlanması ve ürünün bölge ekonomisine katkısının devam etmesi bekleniyor.

ERZİNCAN'IN ÜZÜMLÜ İLÇESİNDE COĞRAFİ İŞARETLİ CİMİN ÜZÜMÜ'NÜN HASADINA BAŞLANDI