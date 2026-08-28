Mide ve bağırsakta 1 kilo eroinle yakalanan dört şüpheli cezaevine gönderildi

operasyon detayları:

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir operasyon gerçekleştirildi. Yapılan aramalar sonucu şüphelilerin, uyuşturucu maddeleri yutma yöntemiyle taşımayı tercih ettiği belirlendi.

Operasyon sırasında görevlilerce tespit edilen ve mide ile bağırsaklarında yutma yöntemiyle taşındığı belirlenen toplam 137 parça kapsül içinde, 1 kilo 99,35 gram eroin ele geçirildi. Bu bulgu, soruşturmanın merkezindeki nakil yöntemine ilişkin somut delil oluşturdu.

ele geçirilen maddeler ve miktarlar:

Aramalarda ayrıca, bir kapsül içerisinde 32,44 gram afyon sakızı bulundu. Ekiplerin dikkatli arama çalışmaları sırasında şüphelilerin kıyafetlerine emdirilmiş halde bulunan maddeler arasında 1 kilo 536 gram metamfetamin de yer aldı.

Ele geçirilenlerin türü ve miktarı, sevkiyat ve imalat zincirine ilişkin soruşturmanın yönünü belirleyecek nitelikte oldu. Bulgular, olayın sadece yurt içi dolaşıma değil, aynı zamanda paketleme ve dağıtım süreçlerine işaret etti.

şüpheliler ve hukuki süreç:

Operasyonda gözaltına alınan Z.Z.C., F.M., M.J. ve S.N. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesi kapsamında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı. Şüpheliler, adli mercilere sevk edildikten sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Soruşturma ve delil tespit çalışmaları devam ederken, emniyet birimleri olayın bağlantılı olabileceği diğer kişi ve ağlara yönelik araştırmalarını sürdürüyor.

ERZİNCAN'DA MİDE VE BAĞIRSAKLARINDA UYUŞTURUCU TAŞIYAN 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI