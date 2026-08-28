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Yedieylül Mahallesi'nde durak altına bırakılan çanta fünye ile imha edildi

Aydın'ın Efeler ilçesi Yedieylül Mahallesi'nde durak altına bırakılan çanta, bomba imha ekipleri fünye ile kontrollü patlatılarak etkisiz hale getirildi.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 00:17

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Yedieylül Mahallesi'nde durak altına bırakılan çanta fünye ile imha edildi

Efeler'de durak altındaki çanta fünye ile patlatıldı:

Olay, Efeler ilçesi Yedieylül Mahallesi Batı Aydın Bulvarı üzerinde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Vatandaşlar, Yedieylül Parkı önündeki kaldırımda bulunan durak tabelasının altında sahipsiz bir çanta olduğunu görerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

polis ve güvenlik önlemleri:

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çevre güvenliğini alarak alanı yaya ve araç trafiğine kapattı. Güvenlik şeridinin oluşturulmasının ardından olay yerine çağrılan bomba imha ekipleri müdahale etti.

bomba imha incelemesi ve patlatma:

Bomba imha ekipleri korumalı kıyafetlerle çantayı inceledi ve yapılan değerlendirme sonucu çanta, fünye yardımıyla kontrollü şekilde patlatıldı. Patlama sonrası çantadan çıkanların kıyafet olduğu tespit edildi.

Olayın ardından bölgedeki incelemeler genişletildi ve emniyet ekipleri çevrede delil taraması yaptı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.

AYDIN&#039;IN EFELER İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE DURAK TABELASI ALTINA BIRAKLAN ŞÜPHELİ ÇANTA EKİPLERİ...

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE DURAK TABELASI ALTINA BIRAKLAN ŞÜPHELİ ÇANTA EKİPLERİ ALARMA GEÇİRDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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