Kaza yeri ve gelişimi:

Hatay'ın Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi mevkiinde, gece karanlığında meydana gelen kazada seyir halindeki bir motosiklet traktörün arkasındaki pulluğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin sürücüsü yola savrularak ağır bir şekilde düştü.

Olay sırasında aynı istikamette seyir halinde olan başka bir otomobil, yola savrulan motosiklete çarptı. Kazada araçlar zarar gördü ve olay yerinde trafik akışı etkilendi.

Müdahale ve soruşturma:

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı; ardından sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu ve tedavisine ilişkin ek açıklama yapılmadı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı; ekipler, kaza nedenini belirlemek için bölgedeki görgü tanıklarının ifadelerini ve kaza yerindeki delilleri değerlendiriyor.

HATAY'DA GECE KARANLIĞINDA YAŞANAN KAZADA; TRAKTÖRÜN ARKASINDAKİ PULLUĞA ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YOLA SAVRULARAK YARALANDI.