hastane deposundan 15 milyonluk ilaç kaybı: sorumlu gözaltında

Adana'da, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde depolardan büyük miktarda ilaç kaybolduğu tespit edildi. Radyoloji bölümündeki eksiklik sonrası yapılan sayımda 19 bin ilacın yerinde olmadığı ve toplam piyasa değerinin yaklaşık 15 milyon lira olduğu belirlendi.

sayım ve ihbar:

Olay, bölümde yıllık izne ayrılan depo sorumlusu C.S. yerine bakmaya başlayan S.A.B.'nin yaptığı sayım sırasında ortaya çıktı. S.A.B., depodaki eksikliği fark ederek durumu hastane yönetimine bildirdi. Yönetimin depo sorumlusu C.S.'ye ulaşamaması üzerine olaya polis dahil edildi.

Polis ekipleri, kayıp ilaçların izi sürülmesi ve sorumluya ulaşılması için geniş çaplı çalışma başlattı. Aramalar sonucu şüpheli dün akşam saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı; emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

şüphelinin ifadesi ve soruşturma:

Gözaltına alınan C.S.'nin ifadesinde, borcu olduğunu ve tehdit edildiğini öne sürdüğü, bu gerekçeyle bir kısmını piyasaya sürdüğünü söylediği öğrenildi. Şüphelinin ifadeleri arasında, "Borcum vardı, beni tehdit ettiler. Ben de o nedenle 2 milyonluk ilaç alıp sattım. Diğer ilaçlardan bilgim yok" sözleri yer aldı.

Yetkililer, şu an için sadece bir bölümün satışına ilişkin itiraf olduğunu, kalan ilaçların akıbetine dair çok yönlü soruşturmanın devam ettiğini belirtiyor. Hastane yönetimi ve polis, kayıp stokların tespiti, olası alıcıların belirlenmesi ve sorumluluk zincirinin aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Soruşturma kapsamında depo kayıtları, teslim-tesellüm belgeleri ve güvenlik kayıtları inceleniyor; olayla ilgili idari ve adli süreçlerin devam ettiği kaydedildi.

ADANA’DA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BALCALI HASTANESİ RADYOLOJİ BÖLÜMÜNDE DEPO SORUMLUSU OLARAK ÇALIŞAN BİR KİŞİNİN, PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON LİRA OLAN 19 BİN İLACI ÇALDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ.