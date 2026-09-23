Akademiler yeni dönemde 550 öğrenciye ücretsiz sınav desteği sunuyor

Akademiler yeni eğitim-öğretim dönemine başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Akademi Sur, Akademi Huzurevleri ve Akademi Çermik merkezlerinde 2026-2027 eğitim-öğretim dönemi resmen başladı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bağlısı Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen programlarda bu yıl toplam 550 öğrenci ücretsiz sınav hazırlık desteği alacak.

Hangi öğrenciler, kaç kişilik kayıt var:

Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü yetkilileri, bu yıl akademilere kayıt yaptıran 550 öğrenciden 350'sinin Akademi Surda; kalan 200 öğrencinin ise Akademi Huzurevleri ve Akademi Çermikte LGS grubunda eğitim gördüğünü belirtti. Geçen yıl akademilerde 500 öğrencinin faydalandığı, bunlardan Akademi Sur'dan YKS grubunda yaklaşık 200 öğrencinin istenen bölümlere yerleştiği, Akademi Huzurevleri ve Akademi Çermik'teki LGS öğrencileri arasından toplam 60 öğrencinin hedef okullarına ulaştığı kaydedildi.

Eğitim programı ve destek uygulamaları:

Akademilerde öğrenciler derslerin yanı sıra deneme sınavları, rehberlik çalışmaları ve düzenli etüt programları ile takip edilecek. Rehberlik servisleri birebir ödevlendirme ve yönlendirme sistemiyle öğrencilerin gelişimini izliyor. Ayrıca eğitim sezonu boyunca öğrencilere yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenerek akademik gelişimin yanında kişisel becerilerin de desteklenmesi hedefleniyor.

Merkezlerde sağlanan olanaklar özel kurumlardaki imkanlara benzer şekilde planlandı: sınıflarda akıllı tahtalar bulunuyor, eğitim materyalleri ve kitap desteği ücretsiz olarak sağlanıyor. Öğrencilerin çalışma ihtiyaçları için etüt odası ve bilişim odası hizmete sunuluyor; rehberlik birimi ise bireysel takibi sürdürüyor.

Gençlik Eğitimi Şube Müdürü Erhan Kartay, akademilerin temel amacının eşit, nitelikli ve ücretsiz eğitim sağlamak olduğunu vurguladı. Kartay, özellikle sosyoekonomik açıdan dezavantajlı öğrencilere ulaşmayı öncelik haline getirdiklerini; hedeflerinin bu gruptaki gençleri eğitime kazandırmak ve sınav başarısına destek olmak olduğunu ifade etti.

Yeni dönemin ilk gününde öğrenciler eğitmenleriyle buluşarak programlarına başladı. Akademi yetkilileri, yıl boyunca yapılacak çalışmaların düzenli ölçme-değerlendirme ile takip edileceğini ve öğrencilerin sınavlara hazırlık süreçlerinde ihtiyaç duydukları desteğin kesintisiz sağlanacağını bildirdi.

Bu organizasyon, yerel yönetim kaynaklarıyla sürdürülen bir eğitim modeli olarak dezavantajlı gruplara erişim sağlama ve fırsat eşitliğini güçlendirme hedeflerini somutlaştırıyor. Akademilerin sunduğu altyapı ve rehberlik hizmetleriyle öğrencilerin hem akademik hem de sosyal gelişimlerine katkı verilmesi planlanıyor.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN AKADEMİ SUR, AKADEMİ HUZUREVLERİ VE AKADEMİ ÇERMİK’TE YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ BAŞLADI.