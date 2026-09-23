Şehitkamil'den liselilere kantin kart desteği

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, üniversite öğrencilerine yönelik destek programının ardından dar gelirli ailelerin lise çağındaki çocuklarına yönelik yeni bir uygulamayı kamuoyuna açıkladı.

Yılmaz, sosyal destek çalışmalarına bir yenisini eklediklerini belirterek "Bugün liselilerimizin günü" dedi ve Kantin Kart projesinin hayata geçirildiğini müjdeledi.

Destek kapsamı:

Kantin Kart uygulamasıyla, dar gelirli ailelerin lisede eğitim gören öğrencilerinin okul ihtiyaçlarına katkı sunulması hedefleniyor. Başkan Yılmaz, uygulama kapsamında öğrencilere haftanın 3 günü süt ve sandviç ikram edileceğini açıkladı.

Projeyle öğrencilerin okul kantinlerinden temel ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine destek sağlanacak ve böylece eğitim süreçlerine odaklanmaları kolaylaştırılacak.

Başvuru ve uygulama:

Başkan Yılmaz, yeni destek programını "Hayırlı olsun Şehitkamil" sözleriyle duyururken, Kantin Kart için başvuruların www.sehitkamil.bel.tr adresi üzerinden yapılabileceğini belirtti.

Uygulama, belediyenin genç odaklı sosyal politikalarının bir uzantısı olarak değerlendiriliyor ve üniversitelere yönelik önceki destek adımının ardından genişletilen bir yardım paketi olarak sunuldu.

YILMAZ’DAN BİR DESTEK DE LİSELİ ÖĞRENCİLERE