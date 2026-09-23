Dolar 48,8209 +0,03%
Euro 55,7610 -0,21%
Bist 13.250,22 +0,39%
Altın Gram 6.838,39 -0,45%
EUR/USD 1,1417 -0,32%
Brent Petrol 95,74 +0,35%
--°

Şehitkamil'den liselilere kantin kart desteği

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, dar gelirli ailelerin lisede okuyan çocukları için Kantin Kart projesini duyurdu; başvurular webden yapılacak.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 10:27

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Şehitkamil'den liselilere kantin kart desteği

Şehitkamil'den liselilere kantin kart desteği

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, üniversite öğrencilerine yönelik destek programının ardından dar gelirli ailelerin lise çağındaki çocuklarına yönelik yeni bir uygulamayı kamuoyuna açıkladı.

Yılmaz, sosyal destek çalışmalarına bir yenisini eklediklerini belirterek "Bugün liselilerimizin günü" dedi ve Kantin Kart projesinin hayata geçirildiğini müjdeledi.

Destek kapsamı:

Kantin Kart uygulamasıyla, dar gelirli ailelerin lisede eğitim gören öğrencilerinin okul ihtiyaçlarına katkı sunulması hedefleniyor. Başkan Yılmaz, uygulama kapsamında öğrencilere haftanın 3 günü süt ve sandviç ikram edileceğini açıkladı.

Projeyle öğrencilerin okul kantinlerinden temel ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine destek sağlanacak ve böylece eğitim süreçlerine odaklanmaları kolaylaştırılacak.

Başvuru ve uygulama:

Başkan Yılmaz, yeni destek programını "Hayırlı olsun Şehitkamil" sözleriyle duyururken, Kantin Kart için başvuruların www.sehitkamil.bel.tr adresi üzerinden yapılabileceğini belirtti.

Uygulama, belediyenin genç odaklı sosyal politikalarının bir uzantısı olarak değerlendiriliyor ve üniversitelere yönelik önceki destek adımının ardından genişletilen bir yardım paketi olarak sunuldu.

YILMAZ’DAN BİR DESTEK DE LİSELİ ÖĞRENCİLERE

YILMAZ’DAN BİR DESTEK DE LİSELİ ÖĞRENCİLERE

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Avrasya Üniversitesi 55 yeni akademisyenle kadrosunu güçlendiriyor
images

Miniklere oyunla trafik bilinci kazandırılıyor
images

Battalgazi'de üniversitelere yönelik tarih ve kültür turu
images

Simav yurdunda KYK öğrencilerine ve velilere manevi rehberlik tanıtıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Güneydoğu'yu teknolojiyle buluşturan adım: Şanlıurfa Teknofest'e hazırlanıyor

Manisa'da altyapı yatırımları Dünya Bankası ve İller Bankası ile detaylı şekilde ele alındı

Manisa'da dereler kışa hazırlanıyor: 400 kilometre hedefiyle temizlik seferberliği

Keçiören'de yağmurun ardından yol çöktü, park halindeki 15 araç zarar gördü

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü