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Huzurevinde trafik bilinci: yaşlı sakinler ve personel eğitildi

Erzincan'da 100. Yıl Atatürk Huzurevi'nden 49 kişi, Trafik Denetleme Şube ekiplerince düzenlenen eğitimle trafik güvenliği bilinçlendirmesi aldı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 10:11

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Huzurevinde trafik bilinci: yaşlı sakinler ve personel eğitildi

Erzincan huzurevinde trafik eğitimi:

Erzincan’da 100. Yıl Atatürk Huzurevi çalışanları ve sakinlerinden oluşan 49 kişiye trafik güvenliği eğitimi verildi. Eğitim, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlendi.

eğitimin kapsamı ve amaçları:

Program, Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı çerçevesinde gerçekleştirildi. Katılımcılara trafik güvenliğine ilişkin bilgiler aktarılarak, huzurevi içi ve günlük yaşamda alınabilecek önlemler konusunda farkındalık oluşturulması hedeflendi.

yerel uygulama ve önemi:

Bu tür eğitimler, risk gruplarının korunmasına ve toplum tabanlı trafik güvenliği bilincinin güçlenmesine katkı sağlıyor. Huzurevi sakinleri ve personeliyle doğrudan yürütülen bilinçlendirme çalışmaları, kurum içinde güvenlik kültürünün yaygınlaşmasına hizmet ediyor.

Eğitim, trafik güvenliği konusunda farkındalığın artırılması amacıyla planlanıp uygulandı ve katılımcılara ilgili konularda bilgilendirme yapıldı.

ERZİNCAN&#039;DA 100. YIL ATATÜRK HUZUREVİ ÇALIŞANLARI VE SAKİNLERİNDEN OLUŞAN 49 KİŞİYE TRAFİK...

ERZİNCAN'DA 100. YIL ATATÜRK HUZUREVİ ÇALIŞANLARI VE SAKİNLERİNDEN OLUŞAN 49 KİŞİYE TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VERİLDİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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