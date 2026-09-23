Gençler el örgüsünü terapi ve sosyal buluşma aracı olarak benimsiyor

Eskişehir'de iplikçiliğin yükselen ilgisi

Eskişehir'de iplikçilik yapan Mehmet Oymak, son yıllarda özellikle gençlerin el örgüsüne ilgi gösterdiğini, örmenin artık sadece giyim değil sosyal ve terapötik bir uğraş haline geldiğini anlattı. Oymak, sektörde 8 yıldır çalıştığını ve 64 yaşında olduğunu belirtti.

Kış döneminde satışlar artıyor:

Oymak, müşterilerin genellikle kışın örgüye yöneldiğini, yazın tatil ve sıcaklık nedeniyle ilginin azaldığını söyledi. İpleri alanların genellikle kazak, atkı ve bere ördüğünü, hobi amaçlı çanta örenlerin ise kâğıt ip, penye veya makrome kullandıklarını anlattı. Bandana ören vatandaşların da olduğunu ve işlerin kış mevsimiyle birlikte canlandığını vurguladı.

Gençler ve farklı meslekten katılımcılar:

Oymak, üniversiteli gençlerin örgüye yoğun ilgi gösterdiğini ve gençlerin genellikle arkadaşlarına el örgüsü hediyeler yaptığını aktardı. Bir üniversite öğrencisinin ablasına motifli bir yatak örtüsü ördüğünü, öğrencilerin kendi aralarında grup kurup Ulus Anıtı'nın önünde 30-40 kişi toplanıp birlikte örgü ördüklerini ifade etti. Ayrıca tıp profesörü, hukukçu, savcı ve hekim gibi farklı mesleklerden kişilerin de örgü ördüğünü belirtti.

Örgü bir terapi aracı olarak kullanılıyor:

Örgünün zihinsel sağlık açısından da önem taşıdığını düşünen Oymak, Alzheimer hastaları için toplu ip alındığını ve bu hastaların örgü örerken sakinleştiğini söyledi. Bir psikolog müşterisinin hastaları için düzenli ip aldığını ve hastalardan ördükleri işlerin panayırda satışa sunulduğunu aktardı. Oymak, bu uygulamanın el örgüsünü sadece hobi olmaktan çıkarıp terapi boyutuna taşıdığını ifade etti.

ESKİŞEHİR'DE İPLİKÇİLİK YAPAN MEHMET OYMAK, GENÇLERİN ÖRMEYE ÇOK MERAKLI OLDUKLARINI VE ÖRMENİN SADECE BİR HOBİ OLMAYARAK TERAPİ GÖREVİNİDE GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ.