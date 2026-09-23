Gaziantep Kolej Vakfı Özel liselerinde 9. sınıf velileriyle uyum buluşması

GKV Özel Liselerinde 'Lise Velisi Olmak' programı

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri, 9. sınıf öğrencilerinin lise yaşamına adaptasyonunu kolaylaştırmak ve okul-aile iletişimini güçlendirmek amacıyla düzenlenen Lise Velisi Olmak etkinliğinde velilerle bir araya geldi. Program, velilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi ve lise yolculuğuna sağlam bir başlangıç hedefiyle kurgulandı.

Açılış konuşmaları ve bilgilendirme:

Programın açılışında konuşan Okul Müdürü Murat Öngen ve Müdür Yardımcısı Gökhan Bolat velilere okulun işleyişine, lise yaşamının dinamiklerine ve yeni eğitim-öğretim yılına dair önemli noktaları aktardı. İdarecilerin paylaşımları, velilerin beklenti ve sorularını yönlendirmek üzere kapsamlı bir çerçeve sundu.

Rehberlik sunumu ve aile-çocuk ilişkisi:

Etkinlikte söz alan Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışman Muhammet Yıldız, ergenlik döneminde ebeveynlerle güvene dayalı bağ kurmanın yolları, sınır koyma ile özerklik arasında dengelerin nasıl kurulacağı ve gençlerin akademik süreçlerinde nasıl sağlıklı rehberlik yapılacağı üzerine kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Sunum, pratik öneriler ve iletişim stratejileri içeren başlıklar üzerinden ilerledi.

Programın sonraki bölümünde veliler, branş öğretmenleriyle birebir tanışma fırsatı buldu; öğrencilerin akademik süreçleri, değerlendirme ölçütleri ve eğitim planlaması hakkında detaylı bilgi aktarıldı. Samimi bir atmosferde geçen buluşma, karşılıklı görüş alışverişleri ve geri bildirimlerle sonlandırıldı.

Etkinlik, okul ile aile arasındaki iş birliğini pekiştirmeyi, 9. sınıf öğrencilerinin hem sosyal hem de akademik açıdan desteklenmesini sağlamayı amaçlayan bütüncül bir yaklaşım sergiledi. Velilerin aktif katılımı ve öğretmenlerle kurulan doğrudan iletişim, uyum sürecinin daha güçlü bir zeminde ilerlemesine katkı sundu.

GKV ÖZEL LİSELERİNDEN ANLAMLI BULUŞMA