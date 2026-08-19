Nazım Hikmet'in Romantika sergisi İzmir'de ömrün izlerini sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ve Folkart yapımcılığında hazırlanan Romantika / Bir Ömrün Seyrüseferi adlı sergi, 5 Eylül 2026 tarihinde Kültürpark Atlas Pavyonu'nda kapılarını açıyor. 95. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında ziyaret edilebilecek sergi, 15 Ocak 2027'ye kadar açık kalacak.

Serginin yapısı ve anlatı dili:

Küratörlüğünü Yüksek Mimar ve Nazım Hikmet araştırmacısı M. Melih Güneş'in, sergi tasarımını Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ömer Durmaz'ın üstlendiği sergi, klasik bir biyografi sunumunun ötesine geçiyor. Yaklaşık 2 bin 125 metrekarelik alanda, fuaye dahil 15 salonda kurulan düzenleme; el yazmaları, kişisel eşyalar, yüzlerce belge ile görsel-işitsel kayıtları bir araya getirerek Nazım Hikmet'in yaşamını, eserlerini ve kültürel mirasını çok katmanlı bir anlatıyla izleyiciye sunuyor.

Sergi adı, Nazım'ın 1962'de tamamladığı ve Türkiye'de "Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim" adıyla yayımlanan son romanı için ilk seçtiği "Romantika" adından alınıyor. Romanın zaman örgüsünün İzmir'de başlaması ve yine İzmir'de son bulması, serginin kentte açılmasına ayrı bir göndermede bulunuyor; böylece sergi hem kişisel hem de mekânsal bir geri dönüş hikâyesi anlatıyor.

Katkı veren kurumlar ve sergide öne çıkan koleksiyonlar:

Sergi için Rusya Devlet Edebiyat ve Sanat Arşivi, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı, Moskova Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı, Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi gibi kurumlar arşivlerini açtı. Ayrıca Vera Tulyakova Hikmet'in arşivi, koleksiyoner Gürkan Us'un eserleri ve Abidin Dino, Avni Arbaş, Doris Kahane, Natalya Gonçarova ile Jak İhmalyan'ın çalışmaları sergide yer alıyor. Türk resim sanatının genç temsilcilerinden Sedat Girgin, sergi için özel bir eser üretirken, Nazım Hikmet'in kendi yaptığı bazı resimler de izleyiciyle buluşacak.

Küratör M. Melih Güneş, serginin amacını "bir yaşamı kronolojik ve eksiksiz anlatma iddiası değil; farklı koleksiyonlardan gelen belgelerle daha katmanlı bir Nazım Hikmet anlatısı kurmak" şeklinde özetliyor. Sergi, ölümle tamamlanmış bir hayatı değil; eserleri, kitapları ve kültürel mirasıyla bugün de yaşayan bir ömrü merkeze alıyor.

Yerel ve kurumsal söylem:

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, serginin İzmir mavisini Nazım'ın özgürlük anlayışıyla buluşturduğunu vurguladı ve serginin ülke içinden ve dışından gelen önemli koleksiyonları bir araya getirdiğini belirtti. Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak ise kentin kimliğini oluşturan hafızanın görünür kılınmasının önemine dikkat çekti; sergiyi, İzmir'de açılan bir kapı ve genç kuşaklarla doğrudan ilişki kurma fırsatı olarak nitelendirdi.

"Romantika / Bir Ömrün Seyrüseferi" sergisi, İzmir'de Nazım Hikmet'in yaşamına dair çok yönlü belgelerle karşılaşmak, şairin eser dünyasını farklı disiplinlerle bir arada görmek isteyen izleyiciler için kapsamlı bir fırsat sunuyor.

Sergi künyesi: Sergi Adı: Nazım Hikmet / Romantika: Bir Ömrün Seyrüseferi; Yapım-Yönetim: Folkart; İş Birliği-Ev Sahipliği: İzmir Büyükşehir Belediyesi; Direktör: Ünal Ersözlü; Küratör: M. Melih Güneş; Sergi kimliklendirme ve tasarımı: Ömer Durmaz; Danışman: Volkan Severcan; Sergi yeri: Atlas Pavyonu, Kültürpark, İzmir; Tarih: 5 Eylül 2026 - 15 Ocak 2027.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. CEMİL TUGAY (SOLDA), FOLKART YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESUT SANCAK (SAĞDA)