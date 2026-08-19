Anadolu senfonisi Bodrum'a klasik dokunuşla geliyor

Anadolu ezgileri senfonik bir yorumla Bodrum'da

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin kültür ve sanat programı kapsamında sahne alacak Anadolu Senfonisi, Anadolu'nun farklı yörelerinden beslenen müzikal mirası senfonik bir dille yeniden yorumlayacak. Konser, yerel motiflerin evrensel senfonik anlatımla buluştuğu bir akşam vadediyor ve Bodrum'da yankılanacak melodiler aracılığıyla kültürel mirası görünür kılmayı amaçlıyor.

Orkestra ve kadro:

Etkinlikte Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ve Konservatuvarı sahne alacak. Konseri, Şef Rustam Rahmedov yönetirken, orkestraya Başkemancı Diğdem Güvenç eşlik edecek. Program, Anadolu ezgilerinin senfonik düzenlemelerle zenginleştirildiği yapıtları içerecek şekilde tasarlandı ve müzikal anlatımın sınırlarını yerel repertuvar üzerinden genişletmeyi hedefliyor.

Mekan ve izleyiciye çağrı:

Konser, Bodrum'un önemli buluşma noktalarından Turgutreis Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Muğla Büyükşehir Belediyesi, kent sakinlerini ve bölgede bulunan misafirleri, müziğin birleştirici gücünü hissetmeye ve yaz akşamını sanatla paylaşmaya davet ediyor.

ANADOLU SENFONİSİ BODRUM’DA SANATSEVERLERLE BULUŞUYOR