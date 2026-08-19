Hemşireden milli bisikletçiye: İnegöl'ün Taranto yolculuğu

İnegöl'den taranto'ya giden yol

İnegöl Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan 37 yaşındaki milli bisikletçi Reyhan Yakışır, 21 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenecek Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek. Hemşirelik mesleğini sürdüren ve aynı zamanda milli takım formasını giyen Yakışır, zorlu parkurlarda madalya hedefliyor.

Kariyer ve başarılar:

Yakışır, pandemi döneminde spor salonlarının kapanmasının ardından bisiklete yöneldiğini anlatıyor. "2021 yılının sonlarına doğru spor salonları kapanınca bisiklet sporuna yöneldim. Daha sonra milli takım yarışmaları için federasyon seçmelerine girmeye başladım. Elde ettiğim derecelerle milli takıma davet edildim" sözleriyle başlangıcını özetliyor.

Beş yıllık spor kariyerinde önemli başarılar elde eden sporcu, son üç yılda katıldığı yarışmalarda 5 Türkiye şampiyonluğu ve 4 Balkan şampiyonluğu kazandı. Hem pist hem de yol bisikleti branşlarında milli takım kadrosunda yer alıyor.

Hazırlık ve hedefler:

İnegöl Devlet Hastanesi Fizik Tedavi bölümünde görev yapan Yakışır, yoğun çalışma temposuna rağmen antrenmanlarını aksatmıyor ve genellikle akşam saatlerinde çalışıyor. Akdeniz Oyunları'nda güçlü rakiplerle karşılaşacağını belirten sporcu, "Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Güçlü rakiplerim olacak ancak derece almak için mücadele edeceğim. Milli formayla İnegöl Devlet Hastanesi'ni ve İnegöl'ü temsil etmekten mutluluk duyacağım" dedi.

Yakışır, geleceğe dönük hedeflerini de net ifade ediyor: Avrupa ve Dünya Şampiyonaları'nda Türkiye'yi temsil etmek istiyor. Bisikletin artık bir yaşam biçimi olduğunu vurgulayan sporcu, "Benim için artık bir yaşam biçimi. Nereye gitsem bisikletimi yanımda taşıyorum" diyerek bağlılığını ortaya koyuyor.

Reyhan Yakışır'ın Akdeniz Oyunları'ndaki performansı, hem İnegöl'de hem de görev yaptığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde büyük bir heyecanla takip edilecek.

REYHAN YAKIŞIR