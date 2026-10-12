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Her adımda daha sağlıklı: Elazığ'da yürüyüşle obeziteye dikkat

Elazığ’da 8 Ekim 2026'de düzenlenen 'Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü' ile obezite ve düzenli hareketin önemi vurgulandı; katılımcılara su ve elma verildi.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 12:58

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EDİTÖR: Serkan Varol

Her adımda daha sağlıklı: Elazığ'da yürüyüşle obeziteye dikkat

Etkinliğin ayrıntıları:

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü ile Fırat Üniversitesi işbirliğinde 8 Ekim 2026 tarihinde düzenlenen Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü, Dünya Yürüyüş Günü kapsamında Rektörlük Kampüsü 50. Yıl Parkı'nda gerçekleştirildi. Etkinlik, Her Adımda Daha Sağlıklı Bir Sen temasıyla toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefledi.

Katılımcılar ve program:

Yürüyüşe kurum idarecileri, sağlık çalışanları, üniversite öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar pankartlar eşliğinde park içinde yürüyüşü tamamladı ve etkinlik boyunca fiziksel aktivitenin gündelik yaşamdaki önemi vurgulandı.

Etkinlik alanında kurulan stantlarda obezitenin önlenmesi, dengeli beslenme ve düzenli hareketin kronik hastalıklar üzerindeki olumlu etkileri konularında bilgilendirme yapıldı. Sağlık çalışanları ziyaretçilere yaşam tarzı değişikliklerinin uzun vadeli faydalarını anlattı ve soruları yanıtladı.

Katılımın ardından yapılan uygulamalar:

Yürüyüşün ardından katılımcılara sağlıklı beslenmeyi teşvik etmek amacıyla su ve elma ikram edildi. Etkinlik, fiziksel aktivite alışkanlığının artırılmasına yönelik somut bir farkındalık adımı olarak değerlendirildi ve benzer çalışmaların toplum sağlığı üzerindeki potansiyel etkilerine dikkat çekti.

ELAZIĞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE FIRAT ÜNİVERSİTESİ (FÜ) İŞBİRLİĞİYLE 8 EKİM 2026 TARİHİNDE...

ELAZIĞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE FIRAT ÜNİVERSİTESİ (FÜ) İŞBİRLİĞİYLE 8 EKİM 2026 TARİHİNDE DÜZENLENEN "SAĞLIKLI YAŞAM YÜRÜYÜŞÜ" İLE OBEZİTENİN ÖNLENMESİ VE HAREKETLİ YAŞAMIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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