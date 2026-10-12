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Kırkağaç'ta acı ve dayanışma: Ömer Karakaya için dualar ve hayır yemeği

Kırkağaç'ta, Soma'daki 1 Ekim göçüğünde yaşamını yitiren Ömer Karakaya için düzenlenen hayır yemeğinde dualar edildi; yetkililer aileye taziyelerini iletti.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 12:55

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kırkağaç'ta acı ve dayanışma: Ömer Karakaya için dualar ve hayır yemeği

programın detayları:

Manisa'nın Soma ilçesinde 1 Ekim'de meydana gelen maden göçüğünde yaşamını yitiren 5 madenciden biri olan Ömer Karakaya için Kırkağaç'taki baba evinin önünde hayır yemeği verildi. Etkinlik, merhum madencinin geride bıraktığı 2 yaşındaki Yusuf isimli oğlunun varlığıyla dikkat çeken bir tören niteliğindeydi. Programa katılan heyet ve komşular, ailenin acısını paylaşmak üzere bir araya geldi.

katılım ve taziye mesajları:

Programa, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste ile genel sekreter yardımcıları ve daire başkanlarının bulunduğu bir heyet katıldı. Katılımcılar, Ömer Karakaya ve diğer maden şehitleri için topluca dualar okudu, aile ile bir süre sohbet ederek taziyelerini iletti.

başkanın paylaşımı ve anma:

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri paylaştı: "Soma Maden Şehidimiz Ömer Karakaya’yı dualarla ve rahmetle andık. Manisa Milletvekilimiz Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Kırkağaç Belediye Başkanımız Üstün Dönmez ile birlikte, maden şehidimiz Ömer Karakaya adına düzenlenen hayır yemeğine katılarak ailesinin ve yakınlarının acısını paylaştık. Bu vesileyle kaybettiğimiz tüm maden şehitlerimizi bir kez daha sonsuz minnet, rahmet ve saygıyla anıyor; kıymetli ailelerine sabır diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

Program, edilen duaların ardından sona erdi. Heyet üyeleri ve katılımcılar, aileye sabır dileyerek töreni sonlandırdı ve maden şehitlerine saygılarını yineledi.

Maden şehidi Ömer Karakaya dualar ve hayır yemeğiyle anıldı

Maden şehidi Ömer Karakaya dualar ve hayır yemeğiyle anıldı

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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